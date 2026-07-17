अमेरिकी एयरस्ट्राइक में ईरान के 3 नागरिकों की मौत, कई घायल- लगातार छठी रात अमेरिका ने किए ताबड़तोड़ हमले

ईरान की सरकारी मीडिया (IRIB) ने दावा किया है कि अमेरिका नेtheme बीती रात उसके कई नागरिक ठिकानों पर हमले किए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत हो गई.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/3-iranians-killed-several-injured-as-us-launches-blistering-airstrikes-for-6th-straight-night-8476338/ Copy

अमेरिका ने लगातार छठी रात ईरान पर किए हमले तस्वीर (तस्वीर @CENTCOM से)

अमेरिकी और ईरान के बीच चल रहे टकराव के थमने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं. दोनों के बीच सीजफायर भंग होने के बाद अमेरिकी सेना ने छठी रात लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं. बीती रात हुए हमलों में ईरान के तीन नागरिकों की मौत की खबर है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. ईरान की सरकारी मीडिया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग (IRIB) ने यह जानकारी दी है. IRIB का दावा है कि अमेरिका ने बीती रात ईरान के कई रिहायशी इलाकों पर हमला किया.

ईरान के दो पुलों को उड़ाया

अमेरिका ने शुक्रवार की रात ईरान के होर्मुजगन क्षेत्र में सिलसिलेवार कई हवाई हमले किए. इन हमलों में कोहूरेस्तान के एक गांव को बंदर खमीर काउंटी से जोड़ने वाले शोर नदी पर बने पुल को इन हवाई हमलों में उड़ा दिया. इसके अलावा गिरिवेह ब्रिज को भी उड़ाया गया है, जो यातायात के मुख्य रूट्स में से एक थे.

यह भी पढ़ें: डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर निशाना, अमेरिकी चुनाव व्यवस्था को भी बताया भ्रष्ट

ईरानी मीडिया का दावा- नागरिक ठिकानों पर अमेरिकाका हमला

IRIB ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है कि बंदर अब्बास के पड़ोस में बसे टप्पे अल्लाह अकबर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हैं. होर्मुजगन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस के जनसंपर्क विभाग ने बताया कि 8 घायलों में से 7 लोगों को विस्फोट संबंधी चोटें आई हैं, जबकि एक अन्य को फ्रैक्चर भी हुआ है. इसके अलावा दो अन्य लोगों की भी मौत की खबर है.

हमलों पर क्या बोली- अमेरिकी सेना

वहीं इन हमलों के बारे में अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) की ओर से बताया गया है, ‘इस हमले का मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना था, क्योंकि वॉशिंगटन का दावा है कि तेहरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा पैदा करता है.

At 2 p.m. ET today, U.S. forces began conducting a new wave of strikes against Iran for the sixth consecutive night to further degrade Iranian military capabilities. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2026

CENTCOM ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘आज दोपहर 2 बजे ET (Eastern Time यानी अमेरिकी समय के मुताबिक) पर, अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करने के लिए लगातार छठी रात ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया दौर शुरू किया.’

राष्ट्र को संबोधन में ईरान हमले पर बोले ट्रंप

इस बीच गुरुवार की शाम (अमेरिकी समयानुसार) अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को दिए संबोधन में कहा कि ईरान अभियान के नतीजे बहुत जल्दी ही दिखाई देंगे. उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ वॉशिंगटन के मिलिट्री अभियान से होने वाले फायदे ‘बहुत जल्द’ सामने आएंगे. ट्रंप का यह बयान तब आया, जब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से शिपिंग पर लगी पाबंदियों को कम करने के लिए तेहरान पर दबाव बनाने की कोशिशों में अपने हमले तेज कर दिए हैं.