खामेनेई के जनाजे के बीच जंग का मैदान बना होर्मुज स्ट्रेट, एक दिन में 3 टैंकरों पर हुआ हमला, US ने भी दे डाली धमकी

अमेरिका-इजरायल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ जंग छेड़ी थी. हमलों के जवाब में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था. इसके बाद से यहां तनाव चल रहा है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: July 7, 2026, 8:53 PM IST
खामेनेई के जनाजे के बीच जंग का मैदान बना होर्मुज स्ट्रेट, एक दिन में 3 टैंकरों पर हुआ हमला, US ने भी दे डाली धमकी
US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, 2024 में होर्मुज स्ट्रेट से हर दिन तकरीबन 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरा. (PTI)
  • करीब 167 किलोमीटर लंबा है होर्मुज स्ट्रेट
  • ईरान रोज 17 लाख बैरेल तेल का करता है निर्यात
  • होर्मुज स्ट्रेट का पहरेदार है ईरान का आर्क डिफेंस
  • खाड़ी देशों के कारोबार का सबसे अच्छा रास्ता है होर्मुज

ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा जारी है. इस बीच मंगलवार (7 जुलाई 2026) को होर्मुज स्ट्रेट में फिर हमले शुरू हो गए.ईरान के सरकारी मीडिया IRIB ने दावा किया कि होर्मुज में कतर के तेल टैंकर अल-रकायत को निशाना बनाया गया है. यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (UKMTO) ने भी इन हमलों की पुष्टि की है. UKMTO के मुताबिक, बीते 24 घंटों में ओमान तट के पास 3 जहाजों पर हमले हुए हैं.

अमेरिका ने इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया है. दूसरी ओर, ईरान ने कहा साफ किया कि होर्मुज से कमर्शियल जहाज तय रास्तों से नहीं गुजर रहे हैं. ऐसा होने पर सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है. ईरान ने कहा कि अभी होर्मुज में हालात वैसे नहीं हुए हैं, जैसे अमेरिकी हमलों से पहले थे.

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UKMTO ने बताया कैसे हुआ अटैक?

UKMTO ने बताया है कि टैंकर ओमान के लिमाह के पास दक्षिण की ओर जा रहा था. इसी बीच उसके बाईं ओर (पोर्ट साइड) टक्कर हुई, जिससे तुरंत ही आग लग गई. इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है. न ही पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा है.

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अमेरिका बोला- ईरान कर रहा हमले

वहीं, अमेरिका ने हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार माना है. अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक, 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान की IRGC ने सोमवार (6 जुलाई) की रात होर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाजों पर 2 मिसाइलें दागीं. इससे एक ऑयल टैंकर और एक कमर्शियल जहाज इसकी चपेट में आया. मिसाइल अटैक में दोनों जहाजों को नुकसान पहुंचा. क्रू मेंबर के मरने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. अमेरिका ने ईरान को धमकी दी कि अगर होर्मुज में जहाजों को नुकसान पहुंचाया, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

दुनिया के लिए कितना अहम है होर्मुज?

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है. रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप इस संकरे रास्ते से होकर गुजरता है. ये रास्ता ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है.फिलहाल ये अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है. US एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, 2024 में यहां से हर दिन तकरीबन 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरा. ये दुनिया के कुल ऑयल सप्लाई का पांचवां हिस्सा है.

होर्मुज स्ट्रेट की पोजिशन?

होर्मुज स्ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और अरब सागर से जोड़ता है. इसके उत्तर में ईरान सटा हुआ है. होर्मुज स्ट्रेट करीब 167 किमी लंबा है. इसमें आने-जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किमी चौड़ी शिपिंग लेन तय है. इसके दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE पड़ता है. इसके आसपास सभी तेल उत्पादक देश हैं. लेकिन, ईरान का कंट्रोल ज्यादा है.

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IRGC के हाथ में है सेफ कॉरिडोर का कंट्रोल

रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने अपने समुद्री क्षेत्र में एक खास ‘सेफ कॉरिडोर’ बनाया है, ताकि ग्लोबल मैरीटाइम ट्रैफिक (समुद्री ट्रैफिक) को कम किया जा सके. इस सिलेक्टिव अल्टरनेटिव रूट को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) कंट्रोल कर रही है. यहां से सिर्फ उन जहाजों को ही गुजरने दिया जा रहा है, जिन्हें ईरानी सरकार ने पहले से मंजूरी दे रखी है.

कोम में खामेनेई की अंतिम यात्रा खत्म

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा मंगलवार को कोम शहर में खत्म हो गई. अब बुधवार (8 जुलाई) को खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार की अगली रस्मों के लिए इराक ले जाया जाएगा. 9 जुलाई को खामेनेई सुपुर्द-ए-खाक होंगे.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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