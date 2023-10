Nobel Prize in physics: तीन वैज्ञानिकों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला

स्टॉकहोम : भौतिकी का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in physics) अगस्टिनी, क्रॉज और एल हुइलियर को परमाणु इलेक्ट्रॉन के अध्ययन में लेजर के इस्तेमाल के लिए प्रदान किया जाएगा. भौतिकी में नोबेल पुरस्कार उन तीन वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिन्होंने एटम में सबसे छोटे विभाजन में सेकड्स के दौरान इलेक्ट्रॉन्स को देखा.

भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वैज्ञानिकों में अमेरिका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के पियरे एगोस्टिनी, जर्मनी की मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स और म्यूनिख के लुडविग मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय के फेरेंक क्रॉज और और स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय की ऐनी एल’हुइलियर शामिल हैं.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 #NobelPrize in Physics to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier “for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.” pic.twitter.com/6sPjl1FFzv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 3, 2023