स्ट्रेज ऑफ होर्मुज पर विदेशी झंडे वाले 3 जहाजों पर हमला, जहाजों पर तैनात थे भारतीय क्रू मेंबर्स

ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से 3 मालवाहक जहाज निकलने की कोशिश में थे. तीनों पर विदेशी झंडे लगे थे,जिनमें भारतीय क्रू मेंबर्स तैनात थे.

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमले का शिकार एक जहाज (ANI फोटो)

8 और 9 सितंबर की रात मालवाहक 3 जहाजों पर हमले

इन जहाजों पर तैनात सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित, 42 भारतीय

जिम्बाब्वे के झंडे वाले जहाज पर अमेरिकी नेवी ने किया हमला

होर्मुज स्ट्रेट के पश्चिम में फंसे हुए हैं भारत समेत कई देशों के जहाज

पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे यु्द्ध में दुनिया के बाकी देशों के प्रभावित होने का सिलसिला जारी है. दोनों देशों में दुनिया के प्रमुख जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर संघर्ष चल रहा है और ऐसे में यहां से गुजरने वाले मालवाहक जहाज लगातार हमले का शिकार बन रहे हैं. खबरों के मुताबिक 8 और 9 सितंबर की रात को ऐसे ही 3 विदेशी जहाजों हमला हुआ है, जिन पर क्रू मेंबर्स के रूप में कई भारतीय तैनात थे.समुद्री प्रशासन निदेशालय की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रू दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं और उनकी मौजूद की पुष्टि हो गई है.

तैनात क्रू मेंबर्स में ज्यादातर भारतीय

ये तीनों ही जहाज अलग-अलग देशों के थे, जिनमें से एक जिम्बाब्वे, पलाउ और लीबिया का था. इन तीनों ही जहाजों पर तैनात क्रू मेंबर्स के ज्यादातर सदस्य भारतीय थे. राहत की बात है कि सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं और सभी की जानकारी संबंधित एजेंसियों की मिल गई है.

जिम्बाब्वे के झंडे वाले जहाज पर हमला

यह रिपोर्ट बताती है कि ऑयल टैंकर रीइस्को (Riesco), जिस पर जिम्बाब्वे का झंडा लगा था उसे अमेरिकी नेवी ने ओमान की खाड़ी में पहुंचने पर हमला कर दिया. यह हमला 8 सितंबर को भारतीय समयानुसार रात करीब 11 बजे किया गया था. इस घटना से कुछ पल पहले ही सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सभी क्रू सदस्यों ने सुरक्षित रूप से जहाज़ छोड़ दिया था. ये सभी ईरान के एक बंदरगाह पर सुरक्षित ठिकाने पर चले गए थे. रिपोर्ट के अनुसार, जहाज पर 21 भारतीय क्रू सदस्य सवार थे.

क्रू मेंबर्स को पास में मौजूद जहाज ने बचाया

इसके अलावा पलाउ के झंडे तले आ रहे LPG कैरियर होरिजन 1 पर भी 8 सितंबर को ही रात करीब 11.30 (भारतीय समयानुसार) खोर फक्कान OPL में पहुंचने पर हमला किया. इस जहाज की मालिक और टेक्नीकल मैनेजर कंपनी KBT शिप मैनेजमेंट ने हमले की पुष्टि की है. इस जहाज पर तैनात कुल 16 क्रू मेंबर्स में से 14 भारतीय और 2 जॉर्जिया के थे, जिन्हें वहां मौजूद एक अन्य जहाज द्वारा सुरक्षित बचा लिया गया.

तीनों जहाजों पर कुल 42 भारतीय

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लीबिया के झंडे वाले एक अन्य कच्चे तेल के टैंकर ‘मर्सिन प्रॉस्पेरिटी’ पर 9 सितंबर को फुजैराह के पास हमला हुआ. राहत की बात यह है कि इस जहाज पर भी मौजूद सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं और सभी की जानकारी मिल गई है. इस जहाज पर सात भारतीय क्रू सदस्य सवार थे. इस तरह तीनों जहाजों पर कुल 42 भारतीय क्रू मेंबर्स के रूप में मौजूद थे. यह रिपोर्ट आगे बताती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पश्चिम में में भारतीय झंडे वाले छह और भारतीय हितों से जुड़े विदेशी झंडे वाले 8 जहाज मौजूद हैं, जिन पर कुल 173 भारतीय नाविक सवार हैं.