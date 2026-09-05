जिस कला को लोग भूल रहे थे, उसी ने पकड़ी नई रफ्तार, 3,000 साल पुराने ली ब्रोकेड का कमाल

चीन के दक्षिणी हिस्से में करीब 3,000 साल पुरानी एक पारंपरिक कला अब नए दौर में अपनी पहचान बना रही है. कभी सिर्फ पारंपरिक कपड़ों और रोजमर्रा की चीजों तक सीमित रहने वाला ‘ली ब्रोकेड’ अब युवाओं के बीच नए अंदाज में पहुंच रहा है. इसके डिजाइन वाले बैग, स्कार्फ, गहने, नोटबुक कवर और फोन कवर जैसे सामान आज युवाओं की पसंद बन रहे हैं. ली ब्रोकेड चीन के हैनान प्रांत के ली जातीय समूह की पारंपरिक कला है. इसमें प्राकृतिक रेशों से धागे तैयार करने, उन्हें रंगने, बुनने और फिर कपड़े पर कढ़ाई करने का काम शामिल है. इस कला की परंपरा 3,000 साल से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है. यही वजह है कि इसे चीन के वस्त्र इतिहास का एक ‘जीवित जीवाश्म’ भी कहा जाता है.
ली ब्रोकेड की पारंपरिक कताई, रंगाई, बुनाई और कढ़ाई की तकनीक को दिसंबर 2024 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया. इस मान्यता से इस प्राचीन कला को चीन के बाहर भी नई पहचान मिली. आज ली ब्रोकेड को सिर्फ पारंपरिक कपड़ों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. इससे 100 से ज्यादा तरह के रचनात्मक और सांस्कृतिक उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं. आधुनिक डिजाइन और पारंपरिक पैटर्न के इस मेल ने खास तौर पर युवाओं को आकर्षित किया है. हैनान के वुझिशान शहर में इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है. यहां 22 प्रशिक्षण एवं अभ्यास केंद्र और सात अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कार्यशालाएं बनाई गई हैं. इन केंद्रों में युवाओं को पारंपरिक तकनीकों के साथ-साथ नए डिजाइन और उत्पाद तैयार करने का हुनर भी सिखाया जा रहा है.
ली ब्रोकेड की पहुंच अब चीन तक सीमित नहीं रह गई है. वर्ष 2021 के बाद से इसके डिजाइन चीन और विदेशों में आयोजित फैशन वीक के रनवे पर भी नजर आए हैं. नई पीढ़ी के शिल्पकार पारंपरिक बुनाई को आधुनिक फैशन के साथ जोड़कर इसे अंतरराष्ट्रीय मंच तक ले जा रहे हैं. अगस्त 2023 में वुझिशान ने इटली के फैशन और डिजाइन संस्थान इस्टिटूटो मारंगोनी के साथ साझेदारी भी की. इसके तहत ली ब्रोकेड के शिल्पकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि प्रतिभाशाली बुनकरों को आगे सीखने और अपने हुनर को बेहतर बनाने का मौका मिल सके.
ली ब्रोकेड की नई कहानी सिर्फ एक पुरानी कला के बचने की कहानी नहीं है. यह बताती है कि अगर परंपरा को समय के साथ बदला जाए, तो वह युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार का जरिया भी बन सकती है. युवा शिल्पकार पुराने तरीकों को बचाते हुए नए डिजाइन, नए उत्पाद और नए बाजार तैयार कर रहे हैं. यही वजह है कि 3,000 साल पुराना ली ब्रोकेड अब सिर्फ अतीत की निशानी नहीं रह गया है. यह नई पीढ़ी के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और अपनी पुरानी पहचान को आधुनिक दुनिया में नए तरीके से कायम कर रहा है. (IANS Hindi)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें