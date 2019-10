रियाद/ नई द‍िल्‍ली: सऊदी के मदीना शहर में एक बस और एक भारी वाहन के बीच टक्कर हो जाने से भीषण हादसा हुआ है, जिसमें 35 विदेशियों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए. अल हमना अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. ये जानकारी गुरुवार को सऊदी के सरकारी मीडिया ने दी है. वहींं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब में एक बस दुर्घटना में 35 लोगों की मौत पर गुरुवार को शोक जताया.

मदीना के पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सऊदी अरब के इस पश्चिमी शहर में बुधवार को यह हादसा हुआ. इसमें एक निजी चार्टर्ड बस और एक लोडर की टक्कर हो गई. हादसे के शिकार लोग अरब और एशियाई तीर्थयात्री थे.

