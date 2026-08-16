घने जंगल में छिपा था 3,700 साल पुराना रहस्यमयी संसार, खुदाई में हुआ बड़ा खुलासा

Mysterious World: कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में खड़े मौजूद हैं, और अचानक पता चले कि आपके आस-पास करीब 3,700 साल पुराना एक पूरा धार्मिक स्थल छिपा हुआ है. इंग्लैंड के डर्बीशायर में ऐसा ही हुआ है. मैटलॉक के पास फैले फार्ले वुड में लंबे समय से एक अकेला खड़ा पत्थर दिखाई देता था. 24 वर्षीय शौकिया पुरातत्व प्रेमी और छात्र जॉर्ज बर्ड को हमेशा लगता था कि इसके आसपास और भी कुछ हो सकता है. उनकी जिज्ञासा और लगातार कोशिशों के बाद Forestry England और Time Team की मदद से खुदाई की गई. जांच में पता चला कि यह पत्थर अकेला नहीं था, बल्कि यहां कांस्य युग का एक बड़ा धार्मिक और अनुष्ठानिक परिसर मौजूद था. कार्बन डेटिंग के अनुसार यह स्थल करीब 1,700 ईसा पूर्व का है, यानी इसकी उम्र लगभग 3,700 साल है.
फार्ले मूर का मुख्य खड़ा पत्थर करीब 2 मीटर ऊंचा और आधा मीटर चौड़ा है. यह पीक डिस्ट्रिक्ट और यॉर्कशायर डेल्स के ग्रिटस्टोन मूर्स क्षेत्र में मौजूद बड़े पत्थरों में तीसरे स्थान पर आता है. खुदाई में इसके ठीक पास एक अनुष्ठानिक मंच मिला. खास बात यह है कि यह मंच खड़े पत्थर से भी पुराना है. इससे संकेत मिलता है कि इस जगह का इस्तेमाल कई सदियों तक धार्मिक गतिविधियों के लिए होता रहा होगा. पुरातत्वविदों के अनुसार यहां पानी का भी खास महत्व था, क्योंकि मुख्य पत्थर को जानबूझकर एक प्राकृतिक झरने के ठीक ऊपर रखा गया था. इसके अलावा, आसपास पांच और पत्थर मिले. जांच से पता चला कि ये सभी कभी खड़े थे और मिलकर करीब 25 मीटर लंबा और 23 मीटर चौड़ा एक पत्थर का घेरा या अंडाकार संरचना बनाते थे. इसके साथ फार्ले मूर का यह स्थल पीक डिस्ट्रिक्ट में दर्ज किए गए 25 अन्य पत्थर के घेरों की सूची में शामिल हो गया है.
इस खोज से यह भी पता चलता है कि ब्रिटेन के जंगलों में अभी कई प्राचीन स्थल छिपे हो सकते हैं. खुदाई में शामिल बॉर्नमाउथ विश्वविद्यालय के पुरातत्वविद् डॉ. डेरेक पिटमैन के अनुसार, यह खोज बताती है कि कांस्य युग में धार्मिक गतिविधियां स्टोनहेंज जैसी प्रसिद्ध जगहों तक सीमित नहीं थीं. आस-पास किए गए सर्वेक्षण में भी ऐसे संकेत मिले हैं कि क्षेत्र में और प्रागैतिहासिक स्मारक, यहां तक कि दूसरे पत्थर के घेरे भी मिल सकते हैं.
Forestry England देशभर में 1,500 जंगलों और वन क्षेत्रों का प्रबंधन करता है. उसके अनुसार इन जंगलों में करीब 1 लाख ज्ञात पुरातात्विक स्थल और स्मारक सुरक्षित हैं, जिनमें 750 अनुसूचित स्मारक और 30 पंजीकृत पार्क व बगीचे शामिल हैं. फार्ले मूर का यह स्थल अभी औपचारिक रूप से अनुसूचित स्मारक नहीं है, लेकिन फॉरेस्टरी इंग्लैंड इसे उसी तरह सुरक्षित रखेगाय पुरातत्वविद अगले साल गर्मियों में यहां फिर लौटेंगे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि परिसर कब बना और इसका वास्तविक आकार कितना बड़ा था. (Credit: forestryengland)