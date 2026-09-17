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मोरक्को में खुदाई से निकला 4,000 साल पुराना राज, विशाल दीवार ने खोली प्राचीन समाज की कहानी

मोरक्को के ओएद बेहत में मिली करीब 4,000 साल पुरानी दीवार ने उत्तर अफ्रीका के प्राचीन इतिहास से जुड़ी अहम जानकारी सामने रखी है.

Written by: Nandan Singh
Updated: September 17, 2026, 11:25 AM IST
Ancient Wall Discovery
मोरक्को में मिला हजारों साल पुराना किले जैसा ढांचा. (Photo/AI)

उत्तर अफ्रीका के प्राचीन इतिहास को समझने के लिए मोरक्को में मिली एक पुरानी दीवार बेहद महत्वपूर्ण सुराग बनकर सामने आई है. ओएद बेहत पुरातात्विक स्थल पर मिली यह संरचना करीब 3,500- 4,000 साल पुरानी बताई जा रही है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, यह उत्तर अफ्रीका में मिस्र के बाहर अब तक मिली सबसे पुरानी पुष्ट रक्षात्मक संरचना है. इसकी खोज से पता चलता है कि उस समय उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाले समुदाय बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कर सकते थे और उन्हें पूरा करने के लिए लोगों को संगठित कर सकते थे.

इतिहास का अहम सुराग

ओएद बेहत में मानव गतिविधियों के प्रमाण कम से कम 10 हेक्टेयर क्षेत्र में मिले हैं. यहां की शुरुआती बड़ी गतिविधियां लगभग 4,900- 5,400 साल पहले अंतिम नवपाषाण काल में हुई थीं. प्रमाण बताते हैं कि यहां के लोग जौ और गेहूं जैसी फसलें उगाते थे, पशु पालते थे और जंगली पौधों का भी इस्तेमाल करते थे. यह इलाका कारीगरी का भी केंद्र था. यहां हजारों चमकाए गए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों के साथ अच्छी तरह बनाए गए मिट्टी के बर्तन मिले हैं. हालांकि शोधकर्ता अभी यह निश्चित नहीं कर पाए हैं कि यह स्थायी गांव था या मौसमी केंद्र.

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Morocco

दीवारों की जानकारी

इस इलाके में पुराने बांधनुमा ढांचों और दीवारों की जानकारी 1930 के दशक से थी, लेकिन उनकी सही उम्र और प्रकृति स्पष्ट नहीं थी. 2023 में हुए नए उत्खनन में एक खाई, मिट्टी की प्राचीर और दीवार की कई परतों वाले ढांचे के प्रमाण मिले. यह संरचना रिज के एक संकरे हिस्से में बनाई गई थी और उसके दक्षिणी सिरे को सुरक्षित करती थी. रेडियोकार्बन डेटिंग से इसकी शुरुआती तारीख दूसरे सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सामने आई. शोधकर्ताओं के अनुसार, इसका संबंध जमीन, संसाधनों और आवाजाही पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा से हो सकता है. हालांकि इसे किसी बाहरी आक्रमण के खिलाफ बनाया गया था, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है.

प्राचीन समुदाय

ओएद बेहत की खोज इस धारणा को भी चुनौती देती है कि उस दौर का उत्तर-पश्चिमी अफ्रीका भूमध्यसागर की दूसरी सभ्यताओं से अलग था. इसी समय आज के स्पेन और पुर्तगाल के क्षेत्रों में भी जटिल और कई जगह किलेबंद बस्तियां विकसित हो रही थीं. ओएद बेहत के प्रमाण पश्चिमी भूमध्यसागर में मौजूद व्यापक संपर्क और सामाजिक बदलावों की ओर संकेत करते हैं. इस स्थल का इस्तेमाल सदियों बाद भी हुआ. 11वीं से 13वीं सदी के दौरान इसी रिज पर रक्षात्मक ढांचे का दोबारा निर्माण किया गया, पास की पहाड़ी पर छोटी बस्ती या खेत बना और दोनों के बीच कब्रिस्तान भी था. इससे पता चलता है कि ओएद बेहत हजारों वर्षों तक अलग-अलग समुदायों के लिए महत्वपूर्ण स्थान बना रहा. स्पष्ट कर दें कि यह शोध Libyan Studies जर्नल में प्रकाशित हुआ है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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