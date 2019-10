न्यूयार्क: अमेरिका के न्यूयार्क में एक निजी सामाजिक क्लब में शनिवार की तड़के गोलीबारी में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई. अमेरिकी मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई है. एनबीसी की खबर में कहा गया है कि गोलीबारी शहर के ब्रुकलिन क्लब में हुई. गोलीबारी में कई अन्य लोग घायल हो गये.

खबरों के मुताबिक, यह घटना स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 7 बजे ट्रिपल ए एसेस में हुई. घायलों में छह पुरुष और एक महिला शामिल है. क्लब केवल निजी और सामाजिक समारोहों के लिए खुला था.

4 dead and 3 wounded in today’s Brooklyn shooting; no arrests made, as per New York City police: The Associated Press

