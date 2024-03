अमेरिका के philadelphia में फिर चली गोलीबारी, 7 लोग घायल

US Shootout News: अमेरिका के फिलाडेल्फिया में बुधवार (6 मार्च) को दोपहर करीब 3 बजे अंधाधुंध की घटना सामने आई. जिसके चलते 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना SEPTA बस स्टेशन के पास हुई. अमेरिका में गोलीबारी का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा एक हफ्ते में गोलीबारी की ये चौथी घटना है.

फिलाडेल्फिया स्कूल जिले के अनुसार, राइजिंग सन और कॉटमैन एवेन्यू के पास हुई इस घटना में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं. अधिकारियों ने अभी तक पीड़ितों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. वहीं साउथईस्टर्न पेनसिलवेनिया ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी (SEPTA) के अनुसार, राइजिंग सन एवेन्यू और लोनी स्ट्रीट पर हुई गोलीबारी में राइजिंग सन एवेन्यू और सेंट विंसेंट्स स्ट्रीट पर पश्चिम की ओर जा रही रूट 18 की बस फंस गई. SEPTA ने बताया कि बस में सवार कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ. फिलहाल, इस घटना में किसी की गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.

At least seven people shot at in Northeast Philadelphia, details awaited….

People of Bharat offers condolences to the grieved and urges @StateDept @JoeBiden @WhitHouse to ensure safety of citizens are ensured and violence related to Gun culture is dealt with amicable.… pic.twitter.com/hBi2TbudSE

