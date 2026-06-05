गर्म रेगिस्तान में प्यासे मर गए 50 लोग, फिर कैसे बची दो लोगों की जान? ट्रक खराब होने के बाद फंस गए थे मुसाफिर

Desert Thirst Death: सहारा रेगिस्तान की भीषण गर्मी में लगभग 50 लोगों की प्यास से तड़प-तड़पकर मौत हो गई. यह हादसा एक ट्रक खराब होने के बाद हुआ है. मुसाफिरों का ये समूह रास्ता भटक गया था, जिसके बाद मदद के अभाव में वे मौत के शिकार हो गए. इस घटना में दो लोग दर्जनों किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहे. वहीं कई लोग अभी भी लापता हैं.
द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यात्रियों से खचाखच भरा ट्रक माली (Mali) के शहर तेलहंडेक (Telhandek) से निकला था, लेकिन रास्ता भटक गया. फिर ट्रक भी खराब हो गया. लोगों के पास न तो पानी था, न फोन सिग्नल और न ही बचाव की कोई उम्मीद.
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यह भयानक घटना असामाका से 80 किमी पश्चिम में रेगिस्तान के एक वीरान और खतरनाक इलाके में हुई, जिस इलाके में ये ट्रक फंसा था वह अल्जीरिया, नाइजर और माली के बीच खतरनाक बॉर्डर जोन में है. कई दिनों तक ड्राइवर और यात्रियों ने गाड़ी ठीक करने की बहुत कोशिश की लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रहीं. बता दें कि ये रेगिस्तानी इलाका यूरोप की खतरनाक यात्रा करने की कोशिश करने वाले प्रवासियों को निगलने के लिए जाना जाता है.
भीषण गर्मी में पीड़ित एक-एक करके गिरते गए बाद में उनके शव खराब हुए ट्रक के आस-पास और उसके नीचे भी बिखरे हुए मिले.अधिकारियों ने बताया कि बेहद ज्यादा तापमान और सप्लाई पॉइंट न होने के कारण इस इलाके में जिंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाता है. घटनास्थल से कम से कम 49 शव बरामद किए गए, और अधिकारियों को बेहद मुश्किल हालात में मृतकों को सामूहिक कब्रों में दफनाने के लिए मजबूर होना पड़ा है.
इस हादसे में कम से कम दो लोग मौत के इस जाल से बच निकलने में कामयाब रहे हैं. वे रेगिस्तान में दर्जनों किलोमीटर तक लड़खड़ाते हुए चले और पानी तक पहुंचे. बाद में वे असामाका (Assamaka) पहुंचे. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रक में लगभग 100 यात्री सवार थे, जिससे मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है.
घटनास्थल से लौटते समय अधिकारियों को एक और यात्रियों का समूह रेगिस्तान में फंसा मिला. 60 से ज्यादा लोगों को ले जा रहा एक दूसरा ट्रक 60 किलोमीटर से ज्यादा दूर फंसा हुआ मिला. ट्रक की बैटरी खराब होने के कारण उसके यात्री रेगिस्तान में तीन दिनों से फंसे हुए थे.
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