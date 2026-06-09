बड़ी डिग्री, कम सैलरी... क्या यूनिवर्सिटी में पढ़ना है पैसे की बर्बादी? भारत का नहीं, फिर भी डरा रहा ये नया शोध

Graduates: नॉन-ग्रेजुएट की तुलना में ग्रेजुएट की जिंदगी भर की अतिरिक्त कमाई में गिरावट आ रही है.

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यह रिपोर्ट ब्रिटेन के 'लॉन्गिट्यूडिनल एजुकेशन आउटकम्स' (LEO) डेटा पर आधारित है. (photo credit AI, for representation only)

Graduates: यूनिवर्सिटी छोड़ने के पांच साल बाद भी आधे ग्रेजुएट औसत सैलरी (मीडियन वेज) से कम कमा रहे हैं. एक नई रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है. हालांकि, ये रिपोर्ट भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन के डाटा का अध्ययन करके बनाई है, फिर भी ये चिंताजनक ट्रेंड की ओर इशारा करती है. रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि यूनिवर्सिटी छोड़ने के 15 महीने बाद सिर्फ 57 प्रतिशत ग्रेजुएट ही फुल-टाइम काम कर रहे हैं.

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन में 1,50,000 से ज्यादा ग्रेजुएट फुल-टाइम काम करने वाले कर्मचारी की औसत सैलरी 35 हजार पाउंड तक भी नहीं पहुंच पाता है. हालांकि, भारतीय मुद्रा में बदलने पर ये रकम बड़ा अमाउंट बन जाती है लेकिन ब्रिटेन की मुद्रास्फीति दर के लिहाज से यह छोटी रकम होती है.

सबसे कम कमाई वाले विषय

सबसे कम कमाई वाले विषयों में सोशियोलॉजी (समाजशास्त्र), क्रिएटिव आर्ट्स, इंग्लिश, स्पोर्ट्स साइंस, साइकोलॉजी और परफॉर्मिंग आर्ट्स शामिल थे.

ज्यादा कमाई वाले सब्जेक्ट

मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले हैं.

11 फीसदी ग्रेजुएट की हालत बदतर

चिंता की बात यह है कि ‘पॉलिसी एक्सचेंज’ थिंक टैंक के विश्लेषण के अनुसार, 11 प्रतिशत ग्रेजुएट को ऐसी नौकरी मिली जिसमें वे उसी समय में 24,000 पाउंड भी नहीं कमा पाए.

डिग्री पर औसतन कर्ज कितना

आलोचकों का कहना है कि अब युवाओं को ‘कर्ज़ के जाल वाली डिग्री’ के लिए ‘लुभाना’ बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि एक आम छात्र पढ़ाई के लिए हर साल 50,000 पाउंड का कर्ज लेता है.

क्या बोले शैडो एजुकेशन सेक्रेटरी

शैडो एजुकेशन सेक्रेटरी लॉरा ट्रॉट ने कहा कि बहुत से युवाओं को ऐसे कोर्स में धकेल दिया गया है जिनसे उन पर भारी कर्ज़ हो जाता है, उन्हें कम पढ़ाई का समय मिलता है और नौकरी के अच्छे मौके नहीं मिलते.

एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि जॉब मार्केट और खराब होने वाला है, क्योंकि लेबर पार्टी की वजह से बढ़ी हुई लागत ग्रोथ को खत्म कर रही है. यह रिपोर्ट ऐसे पोल के बाद आई है जिसमें एक-तिहाई ब्रिटिश लोगों ने कहा कि यूनिवर्सिटी जाना अब समय और पैसे की बर्बादी है – यह संख्या दो दशक पहले की तुलना में दोगुनी से भी ज़्यादा है.