50 साल बाद समंदर में मिली जापान की गोल्ड सबमरीन, अंदर अब भी छिपा है अरबों का खजाना?

50 साल बाद मिली जापान की गोल्ड सबमरीन I-52 का रहस्य आज भी बरकरार है. समुद्र की 17 हजार फीट गहराई में मिली इस पनडुब्बी में अरबों रुपये का सोना छिपे होने का दावा किया जाता है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

World Shocking Fact: इतिहास अपने सीने में ऐसे-ऐसे रहस्य छिपाए हुए है, जिनके बारे में दुनिया को अभी तक खबर नहीं है. मगर जब रहस्यों से पर्दा उठता है तब हर किसी के होश उड़ जाते हैं. यकीन नहीं करेंगे मगर अभी एक ऐसा ही मामला सामने आया जो किसी को भी चौंका देगा. ये मामला जापान की एक खास सबमरीन से जुड़ा है. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गायब हुई जापान की I-52 सबमरीन करीब 50 सालों तक समुद्र की गहराइयों में छिपी रही. जब इसे खोजा गया तो दुनिया हैरान रह गई. दावा किया जाता है कि इस पनडुब्बी के अंदर आज भी करोड़ों-अरबों रुपये का सोना छिपा हो सकता है.

खास मिशन पर निकली थी सबमरीन

दरअसल जापान की I-52 सबमरीन साल 1944 में एक बेहद खास मिशन पर निकली थी. इस पनडुब्बी में सिर्फ हथियार नहीं थे बल्कि जर्मनी के लिए कीमती सामान भी भेजा जा रहा था. इसमें करीब 2 टन सोना, कई तरह की धातुएं और सैन्य जरूरतों से जुड़ी चीजें शामिल थीं. जापान और जर्मनी उस समय दूसरे विश्व युद्ध में एक साथ थे और दोनों देश एक-दूसरे की मदद के लिए इस तरह के गुप्त मिशन चला रहे थे. मगर अटलांटिक महासागर में पहुंचने के बाद इस पनडुब्बी का सफर खत्म हो गया. अमेरिकी नौसेना को जापान और जर्मनी के संदेशों की जानकारी मिल गई थी. इसके बाद अमेरिकी विमानों ने I-52 पर हमला कर दिया. जून 1944 में यह पनडुब्बी समुद्र में डूब गई. इसमें सवार 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई.

दशकों तक समुद्र की गहराई में छिपी रही

पनडुब्बी के डूबने के बाद कई दशकों तक किसी को इसकी सही जगह का पता नहीं चला. लोग अलग-अलग जगहों पर इसकी तलाश करते रहे लेकिन कामयाबी नहीं मिली. आखिरकार साल 1995 में समुद्री खोज करने वाली एक टीम ने पुराने रिकॉर्ड और आधुनिक तकनीक की मदद से इसका पता लगा लिया. बताया जाता है कि ये पनडुब्बी समुद्र की करीब 17 हजार फीट गहराई में मिली थी. इतनी गहराई में होने के बावजूद इसका ढांचा काफी हद तक सुरक्षित था. खोजकर्ताओं ने जब कैमरे की मदद से इसे देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यह वही जापानी I-52 सबमरीन है.

सुरक्षित हिस्से में रखा है सोना

सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या इसके अंदर रखा सोना अभी भी मौजूद है. माना जाता है कि सोना पनडुब्बी के अंदर सुरक्षित हिस्से में रखा गया था और इसे कभी बाहर नहीं निकाला गया. हालांकि अब तक इसे निकालने की कोई बड़ी कोशिश नहीं हुई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिर्फ खजाने की कहानी नहीं है बल्कि इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जो युद्ध, तकनीक और इंसानी जिज्ञासा को दिखाता है. समुद्र की गहराई में छिपी यह गोल्ड सबमरीन आज भी लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य बनी हुई है. आने वाले समय में अगर इसके अंदर मौजूद सोने को निकाला जाता है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री खोजों में से एक साबित हो सकती है.