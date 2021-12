50th Anniversary of Bangladesh’s Liberation: पाकिस्तान (Pakistan) से अलग होकर एक देश के रूप में स्थापित हुए 50 साल हो गए हैं. 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी. बांग्लादेश 50वां विजय दिवस मना रहा है. इस मौके पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश पहुंचे हैं. ढाका में राष्ट्रपति कोविंद का जोरदार स्वागत किया गया. उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी गई और सलामी गारद दिया गया.’’ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ढाका में मुलाकात की और दोनों नेताओं ने आपसी हित एवं द्विपक्षीय सहयोग के कई मामलों पर चर्चा की.Also Read - Women's Cricket World Cup 2022 Full Schedule: वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा 'हाई वोल्टेज मैच', ICC ने जारी किया पूरा शेड्यूल

राष्ट्रपति कोविंद तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज यहां पहुंचे और इस दौरान वह अपने समकक्ष एम अब्दुल हामिद से भी मुलाकात करेंगे. कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से राष्ट्रपति कोविंद की यह पहली विदेश यात्रा है. वह यहां बांग्लादेश के 50वें विजय दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. घनिष्ठ संबंधों को प्रदर्शित करते हुए भारत 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध की 50वीं वर्षगांठ की याद में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है. इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आया था.

President Ram Nath Kovind arrives in Dhaka, Bangladesh. The President will participate in the special celebrations of Mujib Shato Borsho and the 50th anniversary of Bangladesh’s Liberation. pic.twitter.com/8vx2ppj7s7

