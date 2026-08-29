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56 मिलियन साल पहले गर्मी ने जंगलों का किया था बुरा हाल, अब धरती पर फिर वही खतरा

56 मिलियन साल पुराने जीवाश्मों से पता चला है कि तेज गर्मी और सूखे ने उस दौर के जंगलों की घनी हरियाली को करीब एक-तिहाई तक कम कर दिया था. वैज्ञानिकों का कहना है कि आज बढ़ता तापमान और सूखा दुनिया के जंगलों के लिए फिर वैसा ही खतरा पैदा कर सकता है.

Written by: Ikramuddin
Published: August 29, 2026, 3:59 PM IST
56 मिलियन साल पहले गर्मी ने जंगलों का किया था बुरा हाल, अब धरती पर फिर वही खतरा
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (AI)

धरती के जंगलों को लेकर एक नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. वैज्ञानिकों को करीब 56 मिलियन साल पुराने ऐसे सबूत मिले हैं, जो बताते हैं कि जब उस समय धरती का तापमान तेजी से बढ़ा था, तो जंगलों पर इसका सीधा असर पड़ा था. अब वैज्ञानिकों को डर है कि आज बढ़ती गर्मी और सूखे के बीच दुनिया के जंगल भी इसी तरह के बदलाव का सामना कर सकते हैं. यह रिसर्च अमेरिका के Wyoming इलाके में मिले पौधों और पत्तियों के जीवाश्मों पर की गई है. वैज्ञानिकों ने उस दौर के जंगलों को समझने की कोशिश की, जब धरती का तापमान अचानक बढ़ गया था. इस दौर को Paleocene-Eocene Thermal Maximum यानी PETM कहा जाता है. रिसर्च के मुताबिक, गर्मी बढ़ने से पहले Wyoming में काफी घने जंगल थे. पेड़ों की पत्तियां इतनी ज्यादा थीं कि जमीन के ऊपर जंगल की एक मोटी छतरी बनी रहती थी. लेकिन तापमान बढ़ने के बाद हालात तेजी से बदल गए. जंगलों में पेड़ों की संख्या और पत्तियों का घनत्व कम होने लगा और कई पुराने पेड़-पौधों की जगह गर्म इलाकों में पाए जाने वाले पौधों ने ले ली.

जंगलों की हरियाली में आई बड़ी गिरावट

वैज्ञानिकों ने पुराने पत्तों के जीवाश्मों की बाहरी परत में मौजूद कोशिकाओं के निशानों का अध्ययन किया. इन कोशिकाओं की बनावट से यह पता लगाया जा सकता है कि पत्तियों को कितनी धूप मिलती थी. इससे वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि उस समय जंगल कितना घना था. रिसर्च में सामने आया कि गर्मी बढ़ने से पहले जंगल का कैनोपी इंडेक्स करीब 4.3 था. लेकिन गर्मी बढ़ने के दौरान इसका औसत करीब 2.8 रह गया. यानी जंगलों की पत्तियों से बनी ऊपरी छतरी में करीब 35 फीसदी की कमी आ गई थी. कुछ समय में तो यह गिरावट और भी ज्यादा थी. एक नमूने में कैनोपी इंडेक्स 5.9 से गिरकर सिर्फ 2.3 रह गया. इसका मतलब है कि जंगल बहुत कम घने हो गए थे और जमीन तक ज्यादा धूप पहुंचने लगी थी.

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पेड़ों के लिए सिर्फ ज्यादा CO₂ फायदेमंद नहीं

वैज्ञानिकों के मुताबिक, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से पौधों को कुछ फायदा हो सकता है. ज्यादा CO₂ मिलने पर पौधे तेजी से बढ़ सकते हैं. लेकिन इसकी एक सीमा है. अगर CO₂ बढ़ने के साथ तापमान भी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बारिश कम हो जाए, तो पेड़ों के लिए हालात मुश्किल हो जाते हैं. गर्मी में पेड़ों से पानी तेजी से निकलता है और सूखे की वजह से उन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता. बड़े पेड़ ऐसे हालात में खास तौर पर प्रभावित हो सकते हैं. यही वजह है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि केवल यह देखना सही नहीं होगा कि वातावरण में CO₂ बढ़ने से पौधों को ज्यादा भोजन मिल रहा है. अगर गर्मी और सूखा बढ़ता गया, तो इसका नुकसान फायदा से कहीं ज्यादा हो सकता है.

जंगलों को वापस आने में लगा 1 लाख साल से ज्यादा समय

इस रिसर्च की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस समय जंगलों को दोबारा संभलने में बहुत लंबा समय लगा. वैज्ञानिकों के मुताबिक, जंगलों की हालत में सुधार शुरू होने में ही 100,000 साल से ज्यादा का समय लग गया था. पूरी तरह वापस आने में इसके बाद भी कई हजार साल लगे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंगलों को नुकसान पहुंचने के बाद उन्हें वापस उसी स्थिति में लाना कितना मुश्किल हो सकता है.

आज के जंगलों के लिए क्यों चिंता की बात है?

वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि आज दुनिया के कई हिस्सों में पेड़ों की मौत बढ़ रही है. इसकी वजह बढ़ती गर्मी, सूखा, जंगलों की आग, कीड़े और बीमारियां हो सकती हैं. खासकर दुनिया के उष्णकटिबंधीय इलाकों के जंगलों में हो रहे बदलावों पर वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं. हालांकि वैज्ञानिक यह साफ करते हैं कि 56 मिलियन साल पहले की स्थिति और आज के हालात बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं. उस समय कार्बन वातावरण में हजारों साल में पहुंचा था, जबकि आज इंसानों की गतिविधियों की वजह से कार्बन उत्सर्जन बहुत तेजी से हो रहा है. इसके अलावा आज जंगलों की कटाई और आग जैसी समस्याएं भी अलग से मौजूद हैं. फिर भी पुराना रिकॉर्ड एक अहम संकेत देता है. अगर तापमान और सूखे का दबाव बढ़ता रहा, तो जंगलों की घनी हरियाली कम हो सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि जंगलों को बचाना और नए जंगल तैयार करना सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि इंसानों के भविष्य के लिए भी बेहद जरूरी है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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