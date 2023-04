सूडान में आर्मी और अर्द्धसैनिक बल के बीच संघर्ष में एक भारतीय समेत 56 की लोगों की मौत, 595 जख्मी

Hindi World Hindi

खार्तूम/नई दिल्ली: सूडान की राजधानी खार्तूम और अन्य इलाकों में सेना और अर्द्धसैनिक बल के बीच संघर्ष में एक भारतीय समेत कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है. डॉक्टरों के एक संगठन ने रविवार को बताया कि हिंसा में कम से कम 595 लोग जख्मी हुए हैं. इस संघर्ष से लोकतंत्र बहाल करने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है. सेना और उसके पूर्व साझेदार और अब प्रतिद्वंद्वी रैपिड सपोर्ट फोर्स समूह (आरएसएफ) के बीच महीनों के तनाव के बाद संघर्ष हुआ है.

वहीं, केरल के कन्नूर से कांग्रेस सांसद के सुधाकरन ने विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर को पत्र लिखकर अल्बर्ट ऑगस्टाइन के पार्थिव शरीर को वापस लाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया, जिसने सूडान में चल रहे हिंसक संघर्ष के दौरान अपनी जान गंवा दी थी.

Congress MP from Kerala’s Kannur, K Sudhakaran writes to External Affairs Minister Dr S Jaishankar requesting his urgent intervention to repatriate the mortal remains of his constituent Albert Augustine who lost his life amid ongoing violent conflict in Sudan pic.twitter.com/pjy7ffEpm4 — ANI (@ANI) April 16, 2023

अब्देल फतेह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सेना ने एक बयान में आरएसएफ के साथ बातचीत से इनकार करते हुए इसे भंग करने की बात कही है और इसे बागी मिलिशिया करार दिया है. वहीं, अर्द्धसैनिक समूह आरएसएफ ने सशस्त्र बलों के प्रमुख को अपराधी बताया है. वर्ष 2021 में देश में तख्तापलट हुआ था और अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों के बीच संघर्ष जारी रह सकता है.

The Embassy of India, Khartoum has the honor to announce 60 slots under the Africa Scholarship Scheme offered by the Indian Council For Cultural Relations (ICCR), Government of India for Sudanese Nationals for pursuing UG, PG, and doctoral courses in several disciplines pic.twitter.com/pQ3tZu8DTy — India in Sudan (@EoI_Khartoum) April 13, 2023



जनरल मोहम्मद हमदान दागलो की अगुवाई वाले आरएसएफ का सशस्त्र बलों में एकीकरण को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से यह तनाव उत्पन्न हुआ है. हिंसा शनिवार सुबह शुरू हुई. राजधानी खार्तूम में अराजक स्थिति है, जहां लड़ाके ट्रक पर रखी मशीन गन से अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं.

सेना ने शनिवार शाम एक बयान में बताया था कि उसके सैनिकों ने उम्म दुरमान शहर स्थित आरएसएफ के सभी अड्डों पर कब्जा कर लिया है, जबकि लोगों ने बताया कि राजधानी के आसपास अर्द्धसैनिक बल की चौकियों पर हवाई हमले किए गए हैं. रविवार तड़के तक 56 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 595 लोग जख्मी हुए हैं. इस बीच खार्तूम में भारतीय दूतावास ने बताया कि मृतकों में एक भारतीय भी शामिल है, जिसकी पहचान अल्बर्ट ऑगस्टाइन के तौर पर हुई है. वह सूडान में डल ग्रुप कंपनी में काम करता था.

Press Release It has been reported that Mr Albert Augestine, an Indian National working in a Dal Group Company in Sudan who got hit by a stray bullet yesterday succumbed to his injuries. Embassy is in touch with family and medical authorities to make further arrangements. — India in Sudan (@EoI_Khartoum) April 16, 2023

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारतीय नागरिक की मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि खार्तूम की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और भारत उस देश के घटनाक्रमों पर नजर रखेगा. भारतीय मिशन ने ट्वीट किया, बताया गया है कि सूडान में डल ग्रुप कंपनी में काम करने वाले भारतीय नागरिक श्री अल्बर्ट ऑगस्टाइन को कल एक गोली लगी थी, जिस वजह से उनकी मौत हो गई. उसने कहा, दूतावास आगे की व्यवस्था करने के लिए परिवार और चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क में है.

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वह भारतीय नागरिक की मौत से बहुत दुखी हैं. उन्होंने ट्वीट किया, दूतावास परिवार को पूरी सहायता देने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है. इस बीच, कूटनीतिक दबाव बढ़ता दिखाई दिया. अमेरिकी विदेश मंत्री, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख, अरब लीग के प्रमुख और अफ्रीकी संघ आयोग के प्रमुख सहित शीर्ष राजनयिकों ने दोनों पक्षों से लड़ाई बंद करने का आग्रह किया.

