south korea,Seoul, stampede,cardiac arrest, Halloween: दक्षिण कोरिया की राजधानी में आज शनिवार को हैलोवीन उत्सव के दौरान मची भगदड़ में बड़ा हादसा हुआ है. सियोल में हैलोवीन उत्सव के दौरान मची भगदड़ में करीब 60 मौतें, 150 से अधिक घायल हो गए हैं. और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. सियोल में दिल का दौरा पड़ने से मौतों का आंकड़ा 59 से बढ़कर करीब 120 हो चुका है. मृतकों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. करीब 100 से अधिक घायल हैं. इन मौतों की पुष्टि सियोल के सीनियर अधिकारीयों ने की है.

कुछ स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में पहले कहा गया था कि यह हादसा तब हुआ जब एक अज्ञात हस्ती के वहां जाने के बाद बड़ी संख्या में लोग इटावन बार में पहुंचे.

न्यूज़ एजेंसी एपी के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सियोल में हैलोवीन उत्सव के दौरान लोकप्रिय पार्टी स्थल इटावोन में भीड़ में कुचलने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हुई है.

#UPDATE | 59 dead, 150 injured in Seoul Halloween crush, according to local authorities: AFP

