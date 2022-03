India-Japan Summit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने आज शनिवार को अपने जापानी समकक्ष (Japanese Prime Minister) फुमियो किशिदा ( Fumio Kishida) के साथ आर्थिक, कारोबारी और ऊर्जा क्षेत्र सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर सार्थक वार्ता की. दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. जापान ने 2014 में की गई निवेश प्रोत्साहन साझेदारी के तहत, भारत (India) में 3,20,000 करोड़ रुपए (Japan will invest 5 trillion Yen or Rs 3.2 lakh crores ) के निवेश लक्ष्य की घोषणा की. पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, जापान आगामी पांच सालों 5 ट्र‍िलियन येन (3.2 लाख करोड़ रुपए) का निवेश करेगा.Also Read - प्रधानमंत्री किशिदा से मुलाकात के बाद PM मोदी ने कहा- भारत में जापान पांच सालों में 3.2 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा

वहीं, दोनों देशों के प्रधानमंत्र‍ियों ने यूक्रेन रूस युद्ध समेत विकास और जलवायु परिवर्तन की समस्‍या को लेकर बात की है. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जापान, दोनों ही सुरक्षित, भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति के महत्व को समझते हैं और यह टिकाऊ आर्थिक विकास के लक्ष्य को पाने और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए अनिवार्य है. Also Read - नेशनल मेडिकल फोरम ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कहा- यूक्रेन से निकाले गए छात्रों को युद्ध पीड़ित माना जाए

The whole world has been shaken today due to many disturbances, it’s very imp for India & Japan to have a close partnership. We expressed our views, talked about the serious invasion of Russia into Ukraine. We need a peaceful solution on the basis of int’l law: Japan PM Kishida pic.twitter.com/yvPJHARLYz

