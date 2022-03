Earthquake,Japan, Tokyo: जापान के उत्‍तरी क्षेत्र में आज बुधवार को रात 8:06 बजे एक शक्तिशाली भूकंप (Strong earthquake) आया है. इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई. जानकारी के मुताबिक, जापान के टोक्यो से 297 किमी उत्तर पूर्व में रात 8.06 बजे 7.1 तीव्रता का भूकंप आया. फिलहाल अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सुनामी को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई. भूकंप के बाद करीब 20 लाख घरों की बिजली गुल हो गई है.Also Read - Corona Virus Latest Update: एशिया और यूरोप के कई देश बने कोरोना के Hotspot, South Korea में साढ़े 3 लाख से ज्यादा मामले

An earthquake of magnitude 7.1 occurred 297km Northeast of Tokyo, Japan, at around 8.06 pm today, as per National Center for Seismology.

