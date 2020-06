वेल‍िंगटन: न्‍यूजीलैंड में गुरुवार-शुक्रवार की दरम्‍यानी रात एक भयंकर तेज भूकंप आया है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. यह 7.4 तीव्रता का भूकंप था, जो जिस्बॉर्न के तट से दूर था, पूरे न्यूजीलैंड में महसूस किया गया. तटीय निवासियों को एहतियात के तौर पर ऊंचे स्‍थानों पर भेजने के लिए कहा गया है. हालांकि, सुनामी से इनकार किया गया है, लेकिन समुद्र की धाराओं में उछाल का अलर्ट जारी किया गया है. Also Read - दिल्ली, कश्मीर, गुजरात के बाद अब मिजोरम में भूकंप, म्यांमार से लगे इलाके में हिली धरती

भूकंप 33 किमी गहराई में था और इसका केंद्र गिसबोर्न के उत्तर-पूर्व में लगभग 700 किमी. यह 12.49 बजे हुआ, लगभग 9000 लोगों की रिपोर्ट में यह महसूस किया गया था. तेज भूकंप के झटके उत्‍तरी द्वीप के पूर्वी तट से लेकर सुदूर डुनेडिन तक महसूस किए गए.

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.4 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS earthquake. Based on current information, the initial assessment is that the earthquake is unlikely to have caused a tsunami that will pose a threat to New Zealand.

— National Emergency Management Agency (@NZcivildefence) June 18, 2020