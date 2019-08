इस्लामाबाद/नई दिल्ली: इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गुरुवार को बड़े उत्साह के साथ परिसर के अंदर तिरंगा फहराया गया. जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के बाद पाकिस्तान से निष्कासित मौजूदा भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने कहा कि भारतीय उच्चायोग में झंडा फहराता रहेगा.

The 73rd #IndependanceDay of India was celebrated with great enthusiasm at the High Commission of India in Pakistan. Chargé d’affaires Gaurav Ahluwalia unfurled the National Flag and read out the President’s message. @ajaybis @DrSJaishankar @MEAIndia @PMOIndia pic.twitter.com/zBIH3yz1kw

— India in Pakistan (@IndiainPakistan) August 15, 2019