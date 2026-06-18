स्कूल में दिखाने के लिए ढूंढ रहा था खास चीज, मगर बच्चे ने खोज लिया 1700 साल पुराना खजाना

इजरायल में आठ साल के एक बच्चे की साधारण सी खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट को भी हैरान कर दिया. स्कूल में दिखाने के लिए कोई खास चीज तलाश रहे इस बच्चे को ऐसा अवशेष मिला, जो करीब 1700 साल पुराना बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रेहोवोट शहर का रहने वाला डोर वोलिनिट्ज अपने परिवार के साथ दक्षिणी इजरायल के नेगेव डेजर्ट में घूमने गया था. परिवार एक वीकेंड प्रोग्राम में शामिल होने के लिए वहां पहुंचा था. इसी दौरान डोर आसपास जमीन पर ऐसी चीजें खोज रहा था, जिन्हें वह स्कूल में अपने दोस्तों और टीचर्स को दिखा सके.
बच्चे ने खोज लिया 1700 साल पुराना खजाना
खोजबीन करते समय उसकी नजर एक छोटे पत्थर जैसे टुकड़े पर पड़ी. पहली नजर में यह कोई साधारण चीज लग रही थी, लेकिन डोर को यह कुछ अलग दिखाई दिया. उसने वह टुकड़ा उठाया और वहां मौजूद अपने पिता के दोस्त और आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया. जांच के दौरान पता चला कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि रोमन काल की एक मूर्ति का हिस्सा है. एक्सपर्ट्स के अनुसार यह अवशेष चौथी शताब्दी का हो सकता है और इसकी उम्र लगभग 1700 साल है. माना जा रहा है कि यह रोमन देवता Jupiter या Nabataean संस्कृति से जुड़े किसी देवता की मूर्ति का हिस्सा हो सकता है.
आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया दुर्लभ घटना
आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि इस तरह की चीजें आमतौर पर खुदाई के दौरान मिलती हैं. किसी बच्चे को जमीन की सतह पर ऐसा अवशेष मिल जाना बेहद दुर्लभ घटना है. मूर्ति के टुकड़े पर बनी बारीक नक्काशी और कपड़ों की आकृतियां उस समय के शानदार शिल्प कौशल को दिखाती हैं. इधर खोज की जानकारी मिलने के बाद बच्चे और उसके परिवार ने मूर्ति का हिस्सा Israel Antiquities Authority को सौंप दिया. जिम्मेदारी दिखाने के लिए विभाग ने डोर को सम्मानित भी किया.