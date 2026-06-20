80 साल से समुद्र में दफन था मौत का जहाज, अब जाकर वैज्ञानिकों ने खोज निकाला मलबा

सितंबर 1944 में होफुकु मारू का ये जहाज फिलीपींस से जापान की ओर जा रहे एक जापानी सैन्य काफिले का हिस्सा था. उस समय जहाज पर करीब 1,200 मित्र राष्ट्रों के युद्धबंदी सवार थे.

Written by: Ikramuddin
Published: June 20, 2026, 10:53 PM IST
80 साल से समुद्र में दफन था मौत का जहाज, अब जाकर वैज्ञानिकों ने खोज निकाला मलबा
सितंबर 1944 में होफुकु मारू का ये जहाज फिलीपींस से जापान की ओर जा रहे एक जापानी सैन्य काफिले का हिस्सा था. (Photo/German Federal Archive)

दूसरे विश्व युद्ध में हजारों लोगों की दर्दनाक मौत का गवाह बना एक जहाज करीब 80 साल तक समुद्र की गहराइयों में छिपा रहा. मगर अब वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की एक टीम ने फिलीपींस के तट के पास इस जहाज के मलबे को खोज निकाला है. बताया गया है कि ये वही जापानी ‘हेलशिप’ है, जो साल 1944 में डूब गया थी और जिसके साथ 1,000 से ज्यादा युद्धबंदी भी समुद्र में समा गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक ये एक मालवाहक जहाज था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इसे युद्धबंदियों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया. तब ऐसे जहाजों को ‘हेलशिप’ कहा जाता था, क्योंकि इनमें कैदियों को बेहद खराब हालात में रखा जाता था. ऐसे जहाजों ना तो जरूर भोजना होता था और ना साफ हवा होती थी. रहने की बेहतर व्यवस्था तो बद से बदतर होती थी.

1200 से ज्यादा युद्धबंदी थे सवार

बताया जाता है कि सितंबर 1944 में होफुकु मारू का ये जहाज फिलीपींस से जापान की ओर जा रहे एक जापानी सैन्य काफिले का हिस्सा था. उस समय जहाज पर करीब 1,200 मित्र राष्ट्रों के युद्धबंदी सवार थे. इनमें ब्रिटिश और डच सेना के सैनिक भी शामिल थे. इनमें से कई कैदियों को पहले बर्मा-थाईलैंड डेथ रेलवे में जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया गया था. 21 सितंबर 1944 को अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने इस जापानी काफिले पर हमला कर दिया. हमले के दौरान एक टॉरपीडो सीधे होफुकु मारू से टकराया. टक्कर इतनी भीषण थी कि जहाज दो हिस्सों में टूट गया और कुछ ही देर में समुद्र में डूब गया. इस हादसे में करीब 1,040 युद्धबंदियों की मौत हो गई थी. कुछ लोग तैरकर किनारे तक पहुंचने में सफल रहे, लेकिन बाद में उन्हें फिर से पकड़ लिया गया.

कैसे खोज गया ये जहाज

अब अमेरिकी खोजकर्ता और टीवी होस्ट जोश गेट्स की टीम ने इस जहाज की खोज में अहम भूमिका निभाई. पहले कई बार इसकी तलाश की गई थी, लेकिन गलत रिकॉर्ड की वजह से सफलता नहीं मिल सकी. फिर बाद में जापान के युद्धकालीन दस्तावेजों की मदद से सही स्थान का पता चला और जनवरी 2026 में जहाज का मलबा खोज लिया गया. यह मलबा फिलीपींस के लुजोन द्वीप के पास करीब 50 मीटर की गहराई में मिला है. वैज्ञानिकों ने सोनार तकनीक, अंडरवॉटर ड्रोन और गोताखोरों की मदद से इसकी पहचान की. खोज के दौरान मानव अवशेष मिलने की भी जानकारी सामने आई है. यही वजह है कि अब इस स्थान को युद्ध कब्र के रूप में संरक्षित किया जाएगा.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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