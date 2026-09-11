9/11 हमला: कहां हैं लादेन की 3 बेगम, ग्लैमरस भतीजी और बेटे किस हाल में?

Osama Bin Laden Wives: लादेन ने 1988 में अल-कायदा की स्थापना की और 9/11 के हमलों की साजिश रचने की बात मानी थी.

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ओसामा बिन लादेन और नूर बिन लादेन. (photo credit, Social Media)

Osama Bin Laden Wives: 11 सितंबर, 2001 को न्यूयॉर्क शहर के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हाईजैक किए गए दो विमानों को टकराकर 2,753 लोगों की जान ले ली गई थी. उस हमले की आज शुक्रवार को 25वीं बरसी है. दुनिया उस भयानक दिन को याद कर रही है. पर क्या आपको मालूम है कि उस आतंकी हमले और उसके बाद मिडिल ईस्ट की कई जंग के लिए एक ही शख्स जिम्मेदार था और वह था ओसामा बिन लादेन.

बिन लादेन ने 1988 में अल-कायदा की स्थापना की और 9/11 के हमलों की साज़िश रचने की बात स्वीकार की. लादेन एक दशक तक अमेरिका की एजेंसियों से छिपता रहा लेकिन अंत में पाकिस्तान में अपने गुप्त घर में मार दिया गया. लादेन का नाम हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन अल-कायदा नेता के कई रिश्तेदार ऐसे हैं जो न केवल उससे बहुत अलग ज़िंदगी जी रहे हैं.

नूर बिन लादेन



डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, लादेन की करीबी रिश्तेदारों में एक हैं, नूर बिन लादेन हैं, जो आतंकी नेता की भतीजी हैं. अब वह ‘कट्टरपंथी इस्लाम’ की मुखर आलोचक बन गई हैं. नूर बिन लादेन की परवरिश स्विट्जरलैंड में उनकी मां, लेखिका कारमेन डुफोर ने की थी. अब 39 साल की हो चुकीं नूर ने दुनिया को बताया कि वह ट्रंप की ज़बरदस्त समर्थक हैं.

उन्होंने ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ से कहा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की समर्थक तब से हूं जब उन्होंने 2015 की शुरुआत में चुनाव लड़ने की घोषणा की थी. मैंने दूर से देखा है और मैं इस व्यक्ति के संकल्प की तारीफ़ करती हूं. वह कहती हैं आप पिछले 19 वर्षों में यूरोप में हुए सभी आतंकवादी हमलों को देखें. उन्होंने हमें अंदर तक हिलाकर रख दिया है. कट्टरपंथी इस्लाम हमारे समाज में पूरी तरह से घुसपैठ कर चुका है. जब उनके चाचा ने 9/11 का हमला किया, तब वह सिर्फ़ 14 साल की थीं. उन्होंने याद करते हुए कहा, मैं बहुत टूट गई थी.

वफ़ा डुफोरॉ

एक और जानी-मानी हस्ती हैं ग्लैमर मॉडल और सिंगर वफ़ा डुफोर, जो नूर की बड़ी बहन हैं. वह लंदन में रहती हैं और ‘डीप टैन’ बैंड की लीड सिंगर हैं.

वफ़ा ने अपने चाचा ओसामा बिन लादेन से दूरी बनाने की कोशिश की है. उन्होंने 2006 में GQ में छपी एक मशहूर स्टोरी में कहा था कि मैं गायब हो जाना चाहती थी. मेरे बारे में बहुत सारे आर्टिकल छप रहे थे, और मैं उन्हें झेल नहीं पा रही थी. वे कह रहे थे कि मैं पहले भाग गई थी, कि मुझे हमले के बारे में पता था. मैं दिन भर रोती रहती थी. इसके बाद वह कई सालों के लिए लंदन चली गईं, जहां आतंकवादी मास्टरमाइंड से उनके रिश्ते की वजह से उन पर कड़ी नज़र रखी गई, और फिर 2004 में वह वापस न्यूयॉर्क आ गईं. लेकिन वहां मीडिया उनके पीछे पड़ा रहा और निराश होकर, वह अपने म्यूज़िक करियर को आगे बढ़ाने और अपने आतंकवादी चाचा की हरकतों से खुद को दूर रखने के लिए लंदन लौट आईं, जहाँ उन्होंने 2009 में अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया.

बेटा उमर

ओसामा बिन लादेन का बेटा उमर, फ्रांस में एक कलाकार था .वह दो साल पहले फिर से चर्चा में आया. फ्रांसीसी अधिकारियों के अनुसार, सोशल मीडिया पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण उसे देश छोड़ने पर मजबूर किया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रांस छोड़ने के बाद वे अभी कतर में रहते हैं, जहां वे अपनी कला पर ध्यान देते हैं.

बक्र बिन लादेन, जो अभी 70 के दशक के आखिर में हैं, का अपने सौतेले भाई ओसामा के साथ कोई खास रिश्ता नहीं है. बक्र ने बिज़नेस की दुनिया में अपना रास्ता चुना. 1988 में अपने परिवार के कंस्ट्रक्शन बिज़नेस, ‘सऊदी बिनलादेन ग्रुप’ की कमान संभाली.

लेकिन सऊदी शाही परिवार के साथ उनका यह फल-फूल रहा रिश्ता 2017 में तब टूट गया, जब नए बने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आदेश पर भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के तहत उन्हें और उनके भाइयों को गिरफ़्तार कर लिया गया. उन्हें बिना किसी मुकदमे के पहले रियाद के रिट्ज़-कार्लटन में और फिर कई सालों तक एक अज्ञात जगह पर रखा गया, और आखिरकार जनवरी 2019 में रिहा किया गया.

अप्रैल 2018 में, यानी हिरासत के एक साल बाद, उन्होंने SBG में अपनी हिस्सेदारी (जो कंपनी का एक-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा था) सऊदी अरब सरकार को सौंप दी. तब से, वे लगभग पूरी तरह से लोगों की नज़र से दूर हो गए हैं.

ओसामा बिन लादेन की तीन पत्नियां

ओसामा बिन लादेन की तीन पत्नियों के बारे में बहुत कम जानकारी है; उनके ठिकाने के बारे में आखिरी खबर 2012 में मिली थी. उस साल अप्रैल में, 2011 में अमेरिकी रेड में अपने पति की मौत के बाद पाकिस्तान में गैर-कानूनी तरीके से घुसने और रहने के आरोप में छोटी सज़ा काटने के बाद उन्हें सऊदी अरब भेज दिया गया था.

सऊदी अरब पहुंचने के बाद से, उनकी दो सऊदी पत्नियां – खैरियाह साबर और सिहाम साबर – और यमनी पत्नी – अमल अल-सादा – कथित तौर पर सरकार की निगरानी में एक तरह की सुरक्षा (जो हाउस अरेस्ट जैसी है) में रह रही हैं.