वाशिंगटन: अमेरिका के ओहियो राज्य में एक बार के निकट रविवार को हुई भारी गोलीबारी में शूटर सहित नौ लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य लोग घायल हो गए. इससे कुछ घंटे पहले टेक्सास में हुई गोलीबारी में 20 लोगों की मौत हुई थी. बीबीसी के अनुसार, घटना की पहली रिपोर्ट स्थानीय समयानुसार एक बजे आई. यह गोलीबारी डेटन सिटी के ओरेगॉव इलाके में नेड पैपर्स बार के बाहर हुई.

बीबीसी ने डेटन पुलिस डिपार्टमेंट के एक ट्वीट के हवाले से कहा कि जब यह गोलीबारी शुरू हुई तो हमारे अधिकारी आसपास थे और उन्होंने कार्रवाई करते हुए इसे जल्द ही समाप्त कर दिया. नेड पेपर्स के इंस्टाग्राम पेज पर एक नोट में कहा गया कि घटना के बाद स्टाफ कर्मचारी सुरक्षित हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए फुटेज में लोग भागते दिखाई दे रहे हैं और सड़कों पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है. इसमें यह भी दिख रहा है कि कई शव जमीन पर है और सफेद चादर से ढके हैं. एक प्रत्यक्षदर्शी ने बीबीसी से कहा कि वह पास के एक रैप कार्यक्रम में था, जब उनसे जगह को खाली करने को कहा गया. प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि मैं बहुत हैरान था। हम सब को जल्दी व सुरक्षित निकाला गया। मैंने अपनी गाड़ी ली, मैं आसपास पुलिस और एंबुलेंस को देख पा रहा था. रविवार की रात की घटना एल पासो शहर में शनिवार को सिएलो विस्टा मॉल के करीब वालमार्ट स्टोर में हुई भारी गोलीबारी के घटना के कुछ घंटों के बाद हुई है. शनिवार की घटना में 25 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

टेक्सास में बंदूकधारी ने 20 लोगों को मौत के घाट उतारा

बता दें कि गोलीबारी की घटनाओं के बीच शनिवार को टेक्सास में एक बंदूकधारी ने 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई अन्य को घायल कर दिया. असॉल्ट राइफल से लैस 21 वर्षीय बंदूकधारी ने टेक्सास के दक्षिणी नगर अल पासो में वॉलमार्ट के एक स्टोर में खरीदारी कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी. अल पासो के पुलिस प्रमुख ग्रेग एलन ने कहा कि घायलों एवं मृतकों में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हैं. उन्होंने कहा कि कहने की जरूरत नहीं है यह स्थिति बहुत भयावह है. शनिवार की सुबह कई मिनट तक भीड़-भाड़ से भरा वॉलमार्ट का स्टोर गोलियों की आवाज और उससे निकलने वाले धुएं से भरा रहा. स्टोर के कर्मचारी और ग्राहक जिनमें से कुछ खून से लथपथ थे, दरवाजों से बाहर की ओर भागे. कुछ गलियारे में इधर उधर दुबक गए. फोन कैमरों से बनाए गए वीडियो में स्टोर के पार्किंग वाले इलाके में कई शव बिखरे नजर आ रहे हैं. टेक्सास के गवर्नर ग्रेग अबोट ने कहा कि गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और 26 अन्य घायल हो गए. अबोट ने कहा कि टेक्सास अल पासो के लोगों के लिए दुखी है. उन्होंने कहा कि वह दिन जो आराम से खरीददारी करने के लिहाज से सबके लिए एक सामान्य दिन होता, टेक्सास के इतिहास के सबसे भयावह दिनों में से एक बन गया.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 4, 2019