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15 करोड़ की निकली लॉटरी, एक झटके में बदल गई सिक्योरिटी गॉर्ड की किस्मत, छोड़ेगा नौकरी

15 Crore Rupees: पांच दोस्त कई महीने से ये लॉटरी लगातार खरीद रहे थे, ताकि उन्हें बड़ा इनाम मिल सके.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: June 10, 2026, 10:54 AM IST
15 करोड़ की निकली लॉटरी, एक झटके में बदल गई सिक्योरिटी गॉर्ड की किस्मत, छोड़ेगा नौकरी
लॉटरी जीतने वाले तैयब खान ने कहा, मेरी नजर महिंद्रा थार जीप और रोलेक्स घड़ी पर है. (photo credit AI, for representation only)

15 Crore Rupees: नेपाल के एक 26 साल के सिक्योरिटी गार्ड की किस्मत चमक गई है. यह नेपाली युवक यूएई में नौकरी करता है. उसे यूएई लॉटरी के ‘लकी डे’ ड्रॉ में बड़ा इनाम मिला है. जीत की राशि 75 करोड़ रुपये बताई जा रही है. लेकिन, इसमें से नेपाली युवक को सिर्फ 15 करोड़ रुपये मिलेंगे. आइये जानते हैं क्यों.

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50 दिरहम मिलाकर पांच दोस्तों ने खरीदा टिकट

एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिक्योरिटी गार्ड का नाम तैयब खान है. उसने अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर लॉटरी का टिकट खरीदा. इसमें 30 मिलियन दिरहम (लगभग 78 करोड़ रुपये) का जैकपॉट मिला है. गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टिकट खरीदने के लिए हर दोस्त ने 50 दिरहम का योगदान दिया था. इनाम की रकम को बराबर-बराबर बांटने के बाद, खान के हिस्से में 6 मिलियन दिरहम (लगभग 15 करोड़ रुपये) आए. जीत के बारे में उन्होंने सबसे पहले अपने चाचा को बताया, जिनकी मदद से वे सालों पहले यूएई आए थे.

ईद की छुट्टियों के दौरान मिली खबर

ईद-उल-अजहा की छुट्टियों के दौरान नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर रहते हुए खान को पता चला कि 27 मई को विनिंग नंबर निकाले गए हैं. उन्होंने ड्रॉ को लाइव नहीं देखा था. उन्हें यह खबर एक ईमेल के जरिए मिली. हालांकि, टिकट खरीदने वाले ज्यादातर लोग लाइव रिजल्ट निकलते देखते हैं.

हाथ-पैर कांपने लगे

तैयब ने कहा, मुझे पहले भी छोटे इनामों के लिए ऐसे ईमेल मिलते रहे हैं. मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. लेकिन जब मैंने ईमेल खोला और 30 मिलियन दिरहम देखा, तो मेरे हाथ-पैर कांपने लगे. यह किसी सपने जैसा लग रहा था.

हर बार एक दोस्त चुनता था नंबर

तैयान खान को फेसबुक से इस लॉटरी के बारे में पता चला था. विनिंग टिकट पांच दोस्तों के एक ग्रुप ने खरीदा था, जो 2024 से ही इसमें हिस्सा ले रहे थे. उन्होंने कहा, हम कुल पांच लोग हैं. हम सबने मिलकर पैसे जमा किए और रेगुलर टिकट खरीदते रहे. हर हफ़्ते, बारी-बारी से कोई एक व्यक्ति नंबर चुनता था. महीनों तक छोटी-मोटी जीत के बाद उनकी किस्मत बदल गई.

नौकरी छोड़ने को तैयार

किस्मत चमकने के बाद तैयब खान का कहना है कि वह अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हैं. वह निवेश के मौकों को आजमाना चाहते हैं. उन्होंने बताया, मैंने चार साल तक एक कर्मचारी के तौर पर काम किया है. अब मैं अगले लेवल पर जाना चाहता हूं. उन्होंने कहा, मेरा पहला मकसद हमेशा अपने परिवार के लिए एक अच्छा घर खरीदना था. अब मैं एक अच्छी जगह पर एक बढ़िया घर बना सकता हूं, जिसमें परिवार की जरूरत की हर चीज हो.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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