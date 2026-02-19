  • Hindi
अमेरिका के साथ जंग के हालात के बीच ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप, कहीं न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं? उठ रहे हैं सवाल

ईरान और अमेरिका के बीच वर्तमान जंगी हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, लेकिन अभी पूर्ण पैमाने पर युद्ध नहीं छिड़ा है.

अमेरिका के साथ जंगी हालात के बीच दक्षिणी ईरान में भी 5.5 तीव्रता का भूकंप आया. एक तरफ न्यूक्लियर डील को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच भारी तनाव चल रहा है. हालात ऐसे हैं कि जंग के आसार भी बनते नजर आ रहे हैं. दूसरी तरफ भूकंप के झटके महसूस होने के बाद ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ईरान ने न्यूक्लियर परीक्षण तो नहीं कर लिया, जिसकी वजह से धरती हिली.

भूकंप की तीव्रता 4.4

यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) ने एक अलग रीडिंग जारी की, जिसमें ईरान में आए भूकंप की तीव्रता 4.4 बताई गई. हालांकि, अधिकारियों की तरफ से फिलहाल तीव्रता को लेकर कोई आंकड़ा जारी नहीं किया गया है. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (जीएफजेड) ने कहा कि दक्षिणी ईरान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर था.

रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता

इससे पहले रविवार, 1 फरवरी, की सुबह दक्षिणी ईरान में रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता का एक हल्का भूकंप आया. इस भूकंप को यूएई के समय के अनुसार सुबह 8:11 बजे महसूस किया गया. इसकी तीव्रता को देखते हुए इसे हल्का भूकंप माना जा सकता है, लेकिन इसकी जगह और गहराई ने इस बात में अहम भूमिका निभाई कि एनर्जी पूरे इलाके में कैसे फैली. ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया, जो ईरानी पठार में टेक्टोनिक एक्टिविटी के लिए एक आम गहराई है, जो अक्सर पड़ोसी अरब प्रायद्वीप के लिए एक बफर का काम करता है.

जंगी हालात बहुत तनावपूर्ण

ईरान और अमेरिका के बीच वर्तमान जंगी हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, लेकिन अभी पूर्ण पैमाने पर युद्ध नहीं छिड़ा है. स्थिति “ब्रिंक ऑफ वॉर” या युद्ध के कगार पर है, जहाँ दोनों तरफ से सैन्य तैयारी जोरों पर है, पर साथ ही कूटनीतिक बातचीत भी चल रही है.

  • अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर सैन्य ताकत जमा की है. USS Gerald R. Ford (सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर) इस हफ्ते क्षेत्र में पहुंच सकता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी मिलिट्री इस वीकेंड से ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है, अगर राष्ट्रपति ट्रंप फाइनल ऑर्डर देते हैं.
  • ट्रंप ने बार-बार कहा है कि ईरान को न्यूक्लियर डील माननी होगी. कुछ स्रोतों ने अनाम व्हाइट हाउस अधिकारियों के हवाले से कहा कि अगले कुछ हफ्तों में स्ट्राइक की 90% संभावना है. प्लान में weeks-long ऑपरेशन शामिल हो सकता है, जिसमें न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल फैसिलिटीज, और शायद regime change तक के लक्ष्य हों.
  • ईरान ने सख्ती दिखाई है. उसके न्यूक्लियर चीफ ने कहा कि कोई भी uranium enrichment का “right” नहीं छीन सकता.

