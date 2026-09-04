जमीन के नीचे कई अरब टन बर्फ... भारत के दोस्त को मिला 'रॉक ग्लेशियर का खजाना'

Rock Glaciers: पहाड़ों पर गिरती बर्फ, ध्रुवों पर मौजूद बर्फ के विशाल ग्लेशियर के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा. आइये चलते हैं बर्फ के एक नए संसार के बारे में जो जमीन के नीचे दफन है. स्टडी में पता चला कि यूटा के नीचे कई अरब टन बर्फ छिपी है.
साइंस अलर्ट में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, जमीन के नीचे पाई जाने वाली बर्फ को रॉक ग्लेशियर कहते हैं. ये पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले ऐसे ग्लेशियर हैं जिनमें बर्फ़ और चट्टानें एक साथ होती हैं, और ये चट्टानों और बड़े पत्थरों की सख़्त परत के नीचे छिपे होते हैं. पर तापमान बढ़ने के दौरान, रॉक ग्लेशियर अस्थिर हो सकते हैं और निचले इलाकों के बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.
यूनिवर्सिटी ऑफ़ यूटा के ग्लेशियोलॉजिस्ट लीफ़ एंडरसन कहते हैं, “जब हम पहाड़ों पर ऊंचाई पर होते हैं और ढीली चट्टानों या मलबे पर चल रहे होते हैं, तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे पैरों के नीचे 120 फ़ीट बर्फ़ दबी हो सकती है.
‘जर्नल ऑफ़ जियोफिजिकल रिसर्च: अर्थ सरफेस’ में छपी एक नई स्टडी से पता चला है कि रॉक ग्लेशियर में बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ हो सकती है. दुनिया भर में 51,000 से ज़्यादा रॉक ग्लेशियर हैं – जिनमें से 10,000 से ज़्यादा अमेरिका में हैं. इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद, बर्फ़ की ये परतदार संरचनाएं चट्टानों की घनी परतों के नीचे छिपी रहती हैं, इसलिए बहुत से लोगों को शायद पता भी न चले कि वे वहां मौजूद हैं.
गणना के अनुसार, पूरे यूटा राज्य में मौजूद सभी 836 दर्ज रॉक ग्लेशियर में कुल मिलाकर लगभग 1 अरब टन (1 गीगाटन) बर्फ है. अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में लगभग 12 अरब टन और दुनिया भर में रॉक ग्लेशियरों के अंदर करीब 48 अरब टन बर्फ जमा है.
चट्टानों से ढके होने की यह प्राकृतिक स्थिति रॉक ग्लेशियर में बर्फ़ को सुरक्षित रखने में मदद करती है, क्योंकि यह सतह पर मौजूद सूरज की रोशनी और गर्मी से बर्फ़ को बचाती है, लेकिन यह वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती भी है क्योंकि रॉक ग्लेशियर का अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है. ये नतीजे ‘जर्नल ऑफ़ जियोफिजिकल रिसर्च: अर्थ सरफेस’ में बताए गए हैं.
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