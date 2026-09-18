EnglishHindi

एलन मस्क का सपना क्या टूट जाएगा? चांद पर कभी नहीं बस पाएगा शहर... वैज्ञानिकों ने बताई सबसे बड़ी वजह?

Moon City: शोधकर्ताओं ने 1 अरब टन पानी को एक अनुमान मानते हुए यह हिसाब लगाया कि अलग-अलग आबादी वाले समूह चांद पर कितने समय तक चल पाएंगे.

Edited By: Vineet Sharan
Published: September 18, 2026, 1:08 PM IST
एलन मस्क का सपना क्या टूट जाएगा? चांद पर कभी नहीं बस पाएगा शहर... वैज्ञानिकों ने बताई सबसे बड़ी वजह?
चांद पर मौजूद आठ सबसे बड़े गड्ढों में लगभग 34 मिलियन टन पानी हो सकता है.(photo credit, AI)

Moon City: दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क चांद और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने का सपना दे रहे हैं. पर नए शोध में दावा किया गया है कि चांद पर शहर बसाना संभव ही नहीं है. आइये जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसका क्या कारण बताया है.

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘फ्रंटियर्स इन स्पेस टेक्नोलॉजीज़’ जर्नल में सोमवार को एक स्टडी स प्रकाशित हुई है. इसमें शोधकर्ताओं ने बताया है कि चांद की सतह पर फैले छोटे-छोटे कांच के दानों (glass beads) के अंदर खरबों पाउंड पानी जमा है. लेकिन यह पानी किसी बड़े शहर को लंबे समय तक चलाने के लिए काफी नहीं होगा.

और पढ़ें: चांद पर इंसानों की बस्ती का सपना कितना टिकेगा? पानी को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता

कितने साल में खत्म हो जाएगा चांद का पानी

शोधकर्ताओं के मुताबिक, वे जानना चाहते थे कि आखिर चांद के पानी की सप्लाई से चांद पर कितना बड़ा शहर बसाया जा सकता है? स्टडी के मुख्य लेखक और हार्वर्ड-स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट मार्टिन एल्विश ने बताया कि उन्होंने 1 अरब टन पानी को एक अनुमान मानते हुए यह हिसाब लगाया कि अलग-अलग आबादी वाले समूह कितने समय तक चल पाएंगे. उन्होंने पाया कि 10 लाख लोगों की आबादी ढाई साल से भी कम समय में पानी की सप्लाई खत्म कर देगी.

एल्विश और उनके सहयोगी, एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोनाथन मैकडॉवेल (जो अब यूके की डरहम यूनिवर्सिटी के स्पेस रिसर्च सेंटर (SPARC) में मानद प्रोफेसर हैं) ने बताया कि पीने, साफ-सफाई, खाना उगाने, रॉकेट फ्यूल और यहां तक ​​कि सांस लेने के लिए पानी का खूब इस्तेमाल होगा.

रीसायकल से एक सदी तक चल जाएगा काम

शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर पानी को कुशलतापूर्वक रीसायकल किया जाए, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने 98% पानी रिकवरी रेट हासिल किया है, तो 10 लाख लोगों के शहर को इसे खत्म करने में 100 साल लगेंगे.

छोटा शहर ज्यादा सफल होगा

शोधकर्ताओं ने हिसाब लगाया कि लगभग 1,00,000 लोगों का एक छोटा शहर 1,000 साल तक जीवित रह सकता है, जो सस्टेनेबल (टिकाऊ) कहलाने के लिए काफी लंबा समय लगता है. वहीं अगर आपके पास सिर्फ़ 10,000 लोगों का एक छोटा शहर है… तो आपके पास… 10,000 साल के लिए पानी होगा.

एलन मस्क की घोषणा

मस्क ने फरवरी में घोषणा की थी कि उनकी एयरोस्पेस कंपनी, स्पेसएक्स (SpaceX) ने मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने के बजाय चांद पर खुद-ब-खुद बढ़ने वाला शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है. एलन मस्क का कहना है कि चांद पर शहर बसाने का लक्ष्य हासिल करना ज़्यादा तेज़ होगा, शायद 10 साल से भी कम समय में.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.