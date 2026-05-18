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एक जेल जहां 5 महिला अधिकारियों को हुआ कैदियों से प्यार, 22 महीनों में एक-एक सामने आए केस
Jail Affairs: ब्रिटेन की इस जेल की पांच महिला अधिकारियों को सजा सुनाई गई है क्योंकि कैदियों के साथ उनके रोमांटिक रिश्ते थे.
Jail Affairs: ब्रिटेन की एक जेल गलत वजहों के कारण चर्चा में है. इस जेल में पिछले 22 महीने में महिला अधिकारियों और कैदियों के बीच अफेयर की कई घटनाएं सामने आई हैं. पांच महिला अधिकारियों को कैदियों के साथ अफेयर रखने के लिए सजा सुनाई जा चुकी है.
कौन सी है ये जेल
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थम्पटनशायर में एचएमपी फाइव वेल्स जेल (जिसे HMP Wellingborough भी कहा जाता है) में ये सारी घटनाएं हुई हैं.
चार्ली डफ्टी का केस
सबसे ताजा मामला चार्ली डफ्टी का है, जो 22 साल की थी और नौकरी शुरू किए उसे सिर्फ तीन महीने ही हुए थे, जब उसने कैदी जैक मॉर्गन के साथ अफेयर शुरू कर दिया. मार्च 2023 में मॉर्गन की कोठरी की तलाशी के दौरान दो आईफोन मिले थे. जांच में 663 मैसेज मिले, जिनमें से कई अश्लील थे, और मॉर्गन तथा डफ़्टी के बीच 20 कॉल भी मिले, जिनमें से कुछ तो एक घंटे तक चले थे.
चार्ली डफ्टी ने मान लिया गुनाह
डफ्टी ने अश्लील तस्वीरें भेजने और कैदी को चूमने की बात कबूल की, जिसे सरकारी पद पर रहते हुए दुराचार माना गया. मई 2023 में उसे नौकरी से निकाल दिया गया.
एक साल की सजा
पिछले हफ़्ते नॉर्थम्पटन क्राउन कोर्ट में, अब 25 साल की हो चुकी वेलिंगबोरो निवासी डफ़्टी को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसे 18 महीनों के लिए निलंबित रखा गया है. साथ ही उसे छह महीने तक मानसिक स्वास्थ्य उपचार कराने और 50 घंटे तक बिना वेतन काम करने का आदेश भी दिया गया. जज रूपर्ट मेयो ने डफ़्टी के ADHD (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) और सजा सुनाए जाने में हुई लगभग तीन साल की देरी को देखते हुए उसे जेल भेजने के बजाय ये सजाएं दीं.
अन्य 4 केस
- -दुराचार की आरोपी जेल अधिकारी एलिसिया नोवास की नॉर्थम्पटन मैग्स कोर्ट में सुनवाई हुई
- -जनवरी में, 20 साल की एलिसिया नोवास को अपने चोर प्रेमी के लिए जेल में गांजा और फोन तस्करी करने के आरोप में जेल भेजा गया था
- -टोनी कोले ने एक कैदी के साथ 4,431 टेक्स्ट मैसेज और कॉल किए थे
- -एक कैदी के साथ संबंध बनाने के बाद एमी ड्यूक को एक साल की जेल हुई थी
- -2024 में, रेचल स्टैटल को एक कैदी के साथ संबंध बनाने के लिए निलंबित सजा दी गई थी
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