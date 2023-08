Hindi World Hindi

A Piece Of History Getting Obliviated India Club In London To Close Down On September 17

बंद होने वाला है London का India Club, इतिहास बन जाएगा ऐतिहासिक क्लब, शशि थरूर से है खास संबंध

आजादी के तुरंत बाद लंदन में बना The India Club जल्द ही बंद होने वाला है. यह ऐतिहासिक क्लब लंदन में रहने वाले भारतीयों और वहां के मूल निवासियों के बीच स्वादिष्ट भारतीय व्यंजनों के लिए मशहूर था.

लंदन : द इंडिया क्लब (The India Cub) यह ब्रिटेन की राजधानी लंदन का एक बहुत ही मशहूर क्लब है. इस क्लब का आजाद भारत के साथ बहुत करीबी संबंध है. क्योंकि 1947 में आजादी के तुरंत बाद साल 1951 इस क्लब की शुरुआत हुई थी. सात दशक से ज्यादा समय तक लंदन में भारतीय संस्कृति, इतिहास और स्वादिष्ट भोजन का केंद्र रहा है यह क्लब. अब 17 सितंबर 2023 को इस क्लब को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा. लंदन में रहने वाले या वहां जाने वाले कई लोगों के दिलों में इस क्लब की तमाम यादें जिंदा हैं. इस क्लब के साथ देश की आजादी के आंदोलन में शामिल कई लोग जुड़े रहें, जिसमें कृष्णा मेनन भी थे. क्लब को बंद करने के संबंध में लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाई हारने के बाद अब लंदन में The India Club इतिहास बन जाएगा.

इस क्लब को यादगर मार्कर और उनकी बेटी फिरोजा पिछले 26 साल से इस ऐतिहासिक संस्थान को चला रहे हैं. कुछ साल पहले उन्होंने Save India Club अपील शुरू की, लेकिन अब उन्हें भारी दिल के साथ इसे बंद करना पड़ रहा है. उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए कहा, ‘आज भारी दिल के साथ हम The India Club को बंद करने की घोषणा कर रहे हैं. अंतिम बार यह क्लब आम लोगों के लिए 17 सितंबर 2023 को खुलेगा.’

इस क्लब को इंडिया लीग के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में बनाया गया था. यह लंदन में कई भारतीय संगठनों जैसे The Indian Journalist Association, The Indian Workers Association और The Indian Socialist Group के लिए एक मीटिंग प्वाइंट के रूप में कार्य करता रहा है. यह ऐतिहासिक क्लब लंद नें 143-144 स्ट्रैंड्स में मौजूद है. इस क्लब के सदस्यों में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (Jawaharlal Nehru) और अंतिम वायसराय की पत्नी लेडी माउंटबेटन (Lady Mountbatten) जैसे नाम भी शामिल थे.

डेली टेलीग्राफ के अनुसार यह सिर्फ एक ऐसा स्थान नहीं था, जहां जाकर लोक भारतीय भोजन का लुत्फ उठा सकते थे. बल्कि अखबार का कहना है कि यह एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो अपने मेहमानों को 1960 के कलकत्ता की बहुत ही खूबसूरत झलक दिखाता है. भले ही क्लब का रेस्त्रां आत के रेस्त्रां की तरह भव्य न हो, लेकिन इसका जादू ही कुछ अलग है. अगर लंदन के किसी रेस्त्रां को कल्ट क्लासिक की श्रेणी में रखा जाता है तो निश्चित रूप स The India Club उसमें फिट बैठता है.

लंदन के The India Club को 1951 में भारत के पहले उच्चायुक्त ने स्थापित किया था. यह क्लब भारत की आजादी के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच अच्छे संबंधों के प्रतीक के रूप में खड़ा था. इस क्लब के संस्थापक सदस्यों में रहे चंद्रन थरूर की बेटी और लेखक स्मिता थरूर के पास क्लब के बंद होने की खबर सुनकर शब्द ही नहीं हैं. उन्होंने कहा, मेरे पास शब्द ही नहीं हैं. मैं बेहद दुखी और उदास हूं. मेरे पिता इस क्लब के संस्थापक सदस्य थे. कुछ दिन पहले जब मैंने The India Club के बंद होने की खबर सुनी तो मुझे अपने पिता का ख्याल आ गया. मैं उनको यह बुरी और विनाशकारी खबर नहीं दे सकती क्योंकि अब वह मेरे साथ नहीं हैं.’ स्मिता के भाई और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने The India Club में ली गई अपनी और बहन की एक तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है. क्लब के बंद होने पर शशि थरूर ने भी दुख जताया है.

फाइनेंशियल टाइम्स के पूर्व पत्रकार डॉ. क्रिस्टोफर ग्रैग The India Club में पिछले 40 वर्षों से आ रहे हैं. वह तब से इस क्लब में नियमित तौर पर आते रहे हैं, जब वह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे. क्लब के बंद होने पर उन्होंने कहा, ‘यह बहुत अच्छी जगह हुआ करती थी. यहां का भोजन बहुत ही अच्छा था, जिसे हम अंग्रेज लोग Indian Food कहते थे. यहां का भोजन लंदन में मिलने वाला सबसे अच्छा भारतीय भोजन होता था. इस क्लब के बंद होने की खबर से मैं दुखी हूं. मैं यहां बहुत से लोगों को लेकर आया था.’

