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A School Principal Farzana Married Her Peon Fayyaz After Being Charmed By The Way He Served Tea Story From Pakistan Multan

जिंदगी बदलने के लिए बस एक कप चाय का सही अंदाज़ काफी है, चपरासी के चाय देने की अदा पर महिला प्रिंसिपल फिदा, कर लिया निकाह

कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक कप चाय का सही अंदाज़ काफी होता है!

पढ़िए दोनों की कहानी

आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि चाय उनका प्यार है. लेकिन चाय वाले से प्यार होने की कहानी थोड़ी अलग है. पाकिस्तान के मुल्तान शहर में ऐसी ही एक कहानी सामने आई है. चाय देने वाला चपरासी था और उसपर जिसका दिल आया वह महिला प्रिंसिपल थी. आइए जानते हैं कैसी है इनकी कहानी.

पद, ओहदा और रुतबे से ऊपर

पाकिस्तान के मुल्तान शहर में इन दिनों एक अनोखी और दिल छू लेने वाली लव स्टोरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो समाज में पद, ओहदा और रुतबे से ऊपर उठकर प्यार की मिसाल पेश कर रही है. यह कहानी है एक सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल फरजाना और उसी स्कूल में काम करने वाले चपरासी (पीओन) फैयाज (या फियाज़) की. यह सब शुरू हुआ रोजमर्रा की एक साधारण आदत चाय परोसने के तरीके से.

एक भी बूंद चाय बाहर नहीं गिरती

फरजाना बताती हैं कि फैयाज जब उन्हें चाय देते थे, तो उनका अंदाज़ इतना शानदार और सलीकेदार था कि एक भी बूंद चाय बाहर नहीं गिरती थी. उनकी मेहनत, लगन, विनम्रता और काम के प्रति ईमानदारी ने धीरे-धीरे फरजाना के दिल में जगह बना ली. जो शुरू में सिर्फ प्रशंसा थी, वो प्यार में तब्दील हो गया.

एक कप चाय का सही अंदाज़

फरजाना ने मीडिया को इंटरव्यू में कहा,”उनके काम करने के तरीके और जिस अंदाज़ में वह मुझे चाय देते थे, उसे देखकर मैं प्यार में पड़ गई. उनकी डेडिकेशन और सम्मानजनक व्यवहार ने मुझे बहुत प्रभावित किया.” कुछ महीनों की दोस्ती और दिल की बातों के बाद फरजाना ने हिम्मत जुटाई और खुद फैयाज को प्रपोज कर दिया. फैयाज ने भी खुशी-खुशी हामी भर दी. दोनों ने निकाह कर लिया और अब यह जोड़ी साथ-साथ खुशहाल ज़िंदगी जी रही है.

सच्चे प्यार की मिसाल

शादी की खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बंध गए. लोग इसे सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ने वाली, सच्चे प्यार की मिसाल बता रहे हैं. यह कहानी सिर्फ एक रोमांटिक किस्सा नहीं, बल्कि यह संदेश भी देती है कि प्यार में नौकरी का दर्जा, अमीरी-गरीबी या पद कुछ मायने नहीं रखता. बस दिल की सच्चाई और एक-दूसरे का सम्मान काफी होता है.

मुल्तान की इस चाय वाली लव स्टोरी ने हजारों दिलों को छुआ है और वायरल होने के साथ ही लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक कप चाय का सही अंदाज़ काफी होता है!

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