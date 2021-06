World News: क्या वास्तव में यूएफओ या उड़न तश्तरियों का कोई अस्तित्व है? क्या सच में एलियंस भी होते हैं? इन्हें लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और ये लोगों के लिए हमेशा से ही रहस्य का विषय बने हुए हैं. हर कोई इसका प्रामाणिक जवाब जानना चाहता है. इसे लेकर अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन ने यूएफओ पर गठित अपनी टास्क फोर्स की रिपोर्ट को यूएस कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया है. पेंटागन की यूएफओ यूनिट के बारे में पहले दावा किया जा रहा था कि उसे भंग कर दिया गया है, लेकिन यह यूएस नेवी सहयोग से खुफिया तरीके से चल रही थी. Also Read - तोड़फोड़ की घटनाओं की जांच में जुटी थी पुलिस, सर्विलांस वीडियो को देख रह गई दंग, आप भी देखें Viral Video

नेवी इंटिलिजेंस के तहत जारी इस प्रोग्राम को अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनॉमेना टास्क फोर्स का नाम दिया गया था, जिसका काम आसमान में उड़ने वाले अलग तरह के एयरक्राफ्ट्स पर नजर रखना था. इस टास्क फोर्स में शामिल एक्सपर्ट्स इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखकर उनके मकसद, वे कहां से आए? उनके अंदर कोई जीव है कि नहीं? जैसे सवालों के जबाव ढूंढते थे. पिछले साल जून में सीनेट की बैठक के दौरान अमेरिकी खुफिया डायरेक्टर को यह निर्देश दिया गया कि वे अगले छह महीनों के भीतर यूएफओ और एलियंस के जुड़ी रिसर्च और फैक्ट्स को कमेटी के सामने पेश करें.

A US govt report on UFOs said defence & intelligence analysts lack sufficient data to determine the nature of mysterious flying objects observed by American military pilots including whether they are advanced earthly technologies: Reuters

