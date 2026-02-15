By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ऊपर जंगल, नीचे सोना, बिना खुदाई कैसे मिली 2000 साल पुरानी खदान
2000 Year Old Gold Mine: स्पेन के ग्रामीण इलाकों में, एक जंगल के नीचे एक छिपी हुई सोने की खदान का पता चला है.
2000 Year Old Gold Mine: शोधकर्ताओं ने स्पेन में 2000 साल पुरानी और भूली हुई सोने की एक बड़ी खदान का पता लगाया है. खास बात यह है कि यह खदान पेड़ पौधों से ढंकी हुई थी और रोमन काल की बताई जाती है. लामांका यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने यह खोज की है.
कैसे हुई यह खोज
डेली गैलेक्सी की एक रिपोर्टके मुताबिक स्पेन के लियोन में बेहद घने जंगल के नीचे यह खान मिली है. एरिया नदी घाटी में मौजूद इस जगह का पता लेटेस्ट LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) टेक्नोलॉजीका इस्तेमाल करके लगाया गया.
कैसे होता है इस तकनीक का इस्तेमाल
LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) टेक्नोलॉजी से वैज्ञानिक जमीन को बिना नुकसान पहुंचाए पुराने माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मैप बना सकते हैं. इसमें धरती की सतह को स्कैन करने के लिए एक एयरक्राफ्ट से लेजर बीम भेजना शामिल है.
लेजर डेटा का विश्लेषण करके, शोधकर्ता बिना फिजिकल खुदाई किए रोमन-निर्मित चैनलों और पानी के भंडारों के एक मुश्किल नेटवर्क को देख और मैप कर पाए.
पास में ही है सबसे बड़ी ओपन-कास्ट खदान
यह खोज पास में ही मौजूद रोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी ओपन-कास्ट सोने की खदान, लास मेडुलस के बारे में मिली जानकारी पर आधारित है. नई पहचानी गई जगह दक्षिण-पूर्व में और आगे है और पहले इतिहासकारों को इसके बारे में पता नहीं था.
क्या बोले शोधकर्ता
प्रोजेक्ट में शामिल जियोलॉजिस्ट जेवियर फर्नांडीज लोज़ानो ने कहा, पारंपरिक एरियल फोटोग्राफी के उलट, यह एयरबोर्न लेजर डिटेक्शन सिस्टम पेड़-पौधों या बहुत ज़्यादा जुताई वाले इलाकों में आर्कियोलॉजिकल अवशेषों को देखने की सुविधा देता है. यह नया तरीका आर्कियोलॉजिस्ट के पुरानी जगहों को खोजने और मैप करने के तरीके को बदल सकता है.
शानदार रोमन इंजीनियरिंग
साइट पर खोजे गए चैनलों और भंडारों का नेटवर्क रोमनोंकी शानदार इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है. सोना निकालने के लिए एडवांस्ड वॉटर मैनेजमेंट टेक्नीक की ज़रूरत थी, जो शायद मिस्र में इस्तेमाल होने वाले तरीकों से प्रेरित थीं. इस खोज की सबसे दिलचस्प बातों में से एक सोने की खदान को छोड़े जाने का रहस्य है. इतने कीमती रिसोर्स को छोड़ने के कारण अभी भी साफ नहीं हैं.
