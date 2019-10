वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को पुष्टि की है कि अबू बक्र अल बगदादी का नंबर वन रिप्लेसमेंट कहा जाने वाला आतंकी अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया है. ट्रंप ने बताया कि इसकी काफी संभावना थी की ये आतंकी बगदादी की जगह ले सकता था. ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा- “अभी-अभी पुष्टि की गई है कि अबू बक्र अल-बगदादी के नंबर वन रिप्लेसमेंट को अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया है. सबसे अधिक संभावना थी कि वह बगदादी की जगह लेता- अब वह भी मर चुका है!”

Just confirmed that Abu Bakr al-Baghdadi’s number one replacement has been terminated by American troops. Most likely would have taken the top spot – Now he is also Dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2019