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अबू धाबी पर हवाई हमला: न्यूक्लियर प्लांट को बनाया निशाना, मिडिल ईस्ट में हड़कंप
अबू धाबी में स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन हमले के बाद आग लग गई. ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज संकट के बीच इस घटना ने मिडिल ईस्ट में चिंता बढ़ा दी है.
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहर एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ है. इस हमले के बाद, प्लांट में लगे एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई. घटना सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और पूरे इलाके की निगरानी बढ़ा दी गई. राहत वाली बात यह रही कि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और न्यूक्लियर प्लांट के मुख्य सिस्टम भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं.
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