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ईरान में पकड़े गए 97 'इजरायल के सैनिक', तीन लोगों को दी गई फांसी

Iran Executed:युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल और अमेरिका से कथित संबंधों के आरोप में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Published date india.com Published: March 20, 2026 6:56 AM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ईरान में पकड़े गए 97 'इजरायल के सैनिक', तीन लोगों को दी गई फांसी
(photo credit AI photo, for representation only)

Iran Executed: ईरान की गुप्तचर एजेंसियां देश के भीतर बड़ा अभियान चलाकर अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने वालों को गिरफ्तार कर रही हैं. ईरान इन लोगों पर इजरायल के सैनिक होने का आरोप लगा रहा है. साथ ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को फांसी जैसी भयानक सजा भी दे रही है. फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के खुफिया मंत्रालय ने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर “इजराइल के सैनिक” होने का आरोप है.

रॉयटर्स ने बताया कि ईरान में ये गिरफ्तारियां हालिया सुरक्षा अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल-अमेरिका से संबंधों के आरोप में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है.

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तीन लोगों को सजा-ए-मौत

ईरान ने 19 वर्षीय एक कुश्ती खिलाड़ी सालेह मोहम्मदी और दो अन्य लोगों सईद दावोदी और मेहदी कासेमी को फांसी भी दी है. इन लोगों को इस साल जनवरी में हुए प्रदर्शन के दौरान दो पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल होने का आरोप है. यह फांसी कोम शहर में लोगों के सामने सरेआम दी गई है. दावा है कि इन लोगों पर खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया गया है. ईरान में इस जुर्म की सजा मौत है. मानवाधिकार संगठनों ने ईरान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. संगठन 

(photo credit reuters, for representation only)

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विदेशी चैनलों को वीडियो भेजने के आरोप में 41 गिरफ्तार

इससे पहले गुरुवार को, सरकारी मीडिया ने अल्बोर्ज प्रांत के पुलिस कमांडर के हवाले से यह भी बताया कि 41 लोगों को विदेश स्थित विपक्षी मीडिया चैनलों को वीडियो भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

10 मार्च को ईरान के खुफिया मंत्रालय ने यह भी बताया कि एक विदेशी नागरिक के साथ-साथ 30 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों को इजराइल और अमेरिका के जासूस, आंतरिक भाड़े के सैनिक और ऑपरेशनल एजेंट बताया गया है. गिरफ्तारियों की यह नई लहर तेहरान में इजराइली हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या के बाद सामने आई है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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