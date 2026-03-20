By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान में पकड़े गए 97 'इजरायल के सैनिक', तीन लोगों को दी गई फांसी
Iran Executed:युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल और अमेरिका से कथित संबंधों के आरोप में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है.
Iran Executed: ईरान की गुप्तचर एजेंसियां देश के भीतर बड़ा अभियान चलाकर अमेरिका और इजरायल के लिए जासूसी करने वालों को गिरफ्तार कर रही हैं. ईरान इन लोगों पर इजरायल के सैनिक होने का आरोप लगा रहा है. साथ ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को फांसी जैसी भयानक सजा भी दे रही है. फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान के खुफिया मंत्रालय ने 97 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर “इजराइल के सैनिक” होने का आरोप है.
रॉयटर्स ने बताया कि ईरान में ये गिरफ्तारियां हालिया सुरक्षा अभियान का हिस्सा हैं, जिसके तहत युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल-अमेरिका से संबंधों के आरोप में सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है.
Israel Iran War Live: इजरायल के हाइफा रिफाइनरियों पर ईरान ने किया हमला, मिडिल ईस्ट के बदले हालात
तीन लोगों को सजा-ए-मौत
ईरान ने 19 वर्षीय एक कुश्ती खिलाड़ी सालेह मोहम्मदी और दो अन्य लोगों सईद दावोदी और मेहदी कासेमी को फांसी भी दी है. इन लोगों को इस साल जनवरी में हुए प्रदर्शन के दौरान दो पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल होने का आरोप है. यह फांसी कोम शहर में लोगों के सामने सरेआम दी गई है. दावा है कि इन लोगों पर खुदा के खिलाफ जंग छेड़ने का आरोप लगाया गया है. ईरान में इस जुर्म की सजा मौत है. मानवाधिकार संगठनों ने ईरान की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. संगठन
विदेशी चैनलों को वीडियो भेजने के आरोप में 41 गिरफ्तार
इससे पहले गुरुवार को, सरकारी मीडिया ने अल्बोर्ज प्रांत के पुलिस कमांडर के हवाले से यह भी बताया कि 41 लोगों को विदेश स्थित विपक्षी मीडिया चैनलों को वीडियो भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
10 मार्च को ईरान के खुफिया मंत्रालय ने यह भी बताया कि एक विदेशी नागरिक के साथ-साथ 30 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन लोगों को इजराइल और अमेरिका के जासूस, आंतरिक भाड़े के सैनिक और ऑपरेशनल एजेंट बताया गया है. गिरफ्तारियों की यह नई लहर तेहरान में इजराइली हमले में ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की हत्या के बाद सामने आई है.
यहां मिला ईरान से दोगुना कच्चा तेल, महज 5000 की आबादी, मच गई दुनिया में खलबली
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें