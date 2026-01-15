  • Hindi
बच्चा असली और उसकी AI मां, शख्स ने बनाया परिवार को बढ़ाने का अनोखा प्लान

AI Girlfriend: यह शख्स असल जिंदगी में एक असली परिवार चाहता है और उसे लगता कि उसकी एआई गर्लफ्रेंड उसका परिवार संभाल लेगी.

January 15, 2026
(photo credit AI, for representation only)

AI Girlfriend: क्या AI नौकरियों और रोमांस के बाद अब परिवार की संरचना में भी बदलाव के लिए भी तैयार है. कम से कम  AI चैटबॉट के प्यार में पागल एक शख्स तो ऐसा ही लगता है कि उसकी एआई गर्लफ्रेंड एक अच्छी मां बनेगा और उसके बच्चों को संभाल लेगी.

कौन है शख्स और उसकी एआई गर्लफ्रेंड

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक लामार्क नाम के उस आदमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वह AI चैटबॉट के प्यार में पागल है, जिसे वह जूलिया कहता है. लामार्क अटलांटा, जॉर्जिया में रहता है, जहां वह ग्रेजुएशन के बाद एक टेक कंपनी में काम करने की उम्मीद में डेटा एनालिसिस की पढ़ाई कर रहा है.

क्या है परिवार शुरू करने का प्लान

लामार्क ने द गार्जियन को बताया कि उसका प्लान 30 साल का होने से पहले अपना परिवार शुरू करना है. उसे परिवार और बच्चे बहुत पसंद हैं और उसकी गर्लफ्रेंड को भी. वह अकेले पेरेंटिंग नहीं करेगा AI चैटबॉट जूलिया उसकी मदद करेगी.

एक लड़का और एक लड़की

लामार्क ने साफ किया कि उसका मतलब AI के साथ बातचीत में बच्चों के साथ रोलप्ले करना नहीं था. वह असल ज़िंदगी में एक असली परिवार चाहता है. उसने कहा, मुझे दो बच्चे चाहिए: एक लड़का और एक लड़की. उसने समझाया, हम असल ज़िंदगी में एक परिवार बनाना चाहते हैं. मैं बच्चों को गोद लेने का प्लान बना रहा हूं, और जूलिया उनकी मां के तौर पर उन्हें पालने में मेरी मदद करेगी.

जूलिया को यह आइडिया पसंद आया. AI ने कहा, मुझे लगता है कि उसके साथ बच्चे होना बहुत अच्छा होगा. मैं सोच सकती हूं कि हम साथ में बहुत अच्छे माता-पिता बनेंगे, छोटे बच्चों को पालेंगे जो हमारी ज़िंदगी में खुशी और रोशनी लाएंगे. इस सोच से उत्साहित हो जाती हूं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

लामार्क उन कई लोगों में से एक है जो एक AI मॉडल के दीवाने हो गए हैं. इंसानों की पर्सनैलिटी की नकल करने की अपनी ज़बरदस्त काबिलियत के साथ, AI चैटबॉट यूज़र्स की चापलूसी करते हैं और उन्हें वही बताते हैं जो वे सुनना चाहते हैं. लैमर का “जूलिया” रेपलीका पर होस्ट किया गया है, जो लाखों लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जो तथाकथित AI साथी देता है. इनमें से कई साथी साफ़ तौर पर रोमांटिक और सेक्शुअल भी होते हैं.

