अमेरिका में कई एडल्ट स्टार को आसानी से मिल रहा वर्किंग वीजा, जानें ट्रंप की नीति से कैसे पहुंच रहा फायदा
US Visa: रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका में इन्फ्लुएंसर और एडल्ट स्टार वीजा आवेदनों में हावी हो रहे हैं. इसका कारण उनकी कमाई है.
US Visa: एक ओर दुनिया भर के प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिकी वीजा पानी मुश्किल होता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन्फ्लुएंसर और एडल्ट स्टार के लिए इसे पाना आसान हो गया है. वकीलों का कहना है कि इन्फ्लुएंसर और एडल्ट स्टार असाधारण कलाकारों की श्रेणी में वीजा एप्लीकेशन दे रहे हैं.
इन्फ्लुएंसर और ओनलीफैंस मॉडल
डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लुएंसर और ओनलीफैंस (OnlyFans) मॉडल अब US के ‘असाधारण कलाकार’ वीजा पर हावी हो रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई की क्षमता को मापना आसान है.
क्या कहते हैं इमिग्रेशन अटॉर्नी
इमिग्रेशन अटॉर्नी माइकल वाइल्ड ने डिपोर्टेशन का सामना कर रहे A-लिस्टर्स का प्रतिनिधित्व किया है. वह बताते हैं कि उनसे संपर्क करने वालों में से ज़्यादातर सोशल मीडिया स्ट्रीमर हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म से हैं जो एडल्ट परफॉर्मर्स को होस्ट करने के लिए जाना जाता है.
O-1B वीजा
माइकल वाइल्ड ने आगे कहा कि कोविड महामारी के बाद से O-1B वीजा के लिए सफलतापूर्वक अप्लाई करने वाले इन्फ्लुएंसर की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, जो असाधारण क्रिएटिव लोगों के लिए रिजर्व है. O-1 वीज़ा में O-1B आर्ट्स वीज़ा और साइंस, शिक्षा, बिज़नेस या एथलेटिक्स में उल्लेखनीय क्षमताओं के लिए O-1A शामिल हैं. ये हर साल दिए जाते हैं. 2014 और 2024 के बीच 50 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ गई है.
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ इन्फ्लुएंसर अब क्लाइंट्स का आधे से ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं. लाइक्स और सब्सक्राइबर के आंकड़े “असाधारण क्षमता” तय करने के लिए आसान मेट्रिक्स हैं. इमिग्रेशन वकील एलेक्त्रा याओ ने कहा, एक आम आदमी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है. इसके लिए आपको रॉकेट साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है. ज्यादा फॉलोअर्स की संख्या का इस्तेमाल कमाई के लिए किया जा सकता है.
