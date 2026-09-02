युवाओं ने 7 दिन छोड़ा सोशल मीडिया, कम हुई बेचैनी और डिप्रेशन; रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा

नई रिसर्च में सामने आया है कि अगर युवा सिर्फ एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें, तो उनकी मानसिक सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है. रिसर्च में पाया गया कि सोशल मीडिया से एक हफ्ते का ब्रेक लेने वाले युवाओं में डिप्रेशन, बेचैनी और नींद से जुड़ी परेशानियां कम हुईं.

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (PhotoAI)

आज के समय में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. इंस्टाग्राम, फेसबुक टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर लोग घंटों समय बिताते हैं. लेकिन एक नई रिसर्च में सामने आया है कि अगर युवा सिर्फ एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें, तो उनकी मानसिक सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है. रिसर्च में पाया गया कि सोशल मीडिया से एक हफ्ते का ब्रेक लेने वाले युवाओं में डिप्रेशन, बेचैनी और नींद से जुड़ी परेशानियां कम हुईं. खास बात यह रही कि सोशल मीडिया छोड़ने के बावजूद उनके फोन का कुल स्क्रीन टाइम लगभग कम नहीं हुआ.

417 युवाओं पर हुई रिसर्च

चौंकाने वाला रिसर्च अमेरिका में 18 से 24 साल की उम्र के 417 युवाओं पर किया गया. इनमें से 373 लोगों ने शुरुआती दो हफ्तों का हिस्सा पूरा किया. इसके बाद 295 युवाओं ने एक हफ्ते के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी कम करने पर सहमति जताई. इस दौरान उन्हें इंस्टाग्राम, फेसबुक टिकटॉक, स्नैपचैट और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाने को कहा गया. हालांकि उन्हें फोन पूरी तरह बंद करने के लिए नहीं कहा गया था. वे चाहें तो दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते थे.

दो घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट हुआ इस्तेमाल

रिसर्च के दौरान युवाओं के फोन में एक ऐप के जरिए यह देखा गया कि वे फोन पर कितना समय बिता रहे हैं और किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं. इससे शोधकर्ताओं को केवल लोगों की बताई हुई जानकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ा. रिसर्च में सामने आया कि सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला समय करीब 2 घंटे रोज से घटकर लगभग 30 मिनट रह गया. Instagram और Snapchat को छोड़ना युवाओं के लिए सबसे मुश्किल रहा. मगर यहां एक दिलचस्प बात सामने आई. सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम होने के बावजूद युवाओं का कुल स्क्रीन टाइम कम नहीं हुआ. यानी उन्होंने सोशल मीडिया की जगह फोन पर दूसरे ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया.

सेहत में हुआ सुधार

फोन पर कुल समय लगभग उतना ही रहने के बावजूद युवाओं की मानसिक सेहत में सुधार देखने को मिला. रिसर्च के मुताबिक, डिप्रेशन के लक्षणों में करीब 24.8 फीसदी की कमी आई. वहीं, बेचैनी यानी एंग्जायटी के लक्षण करीब 16.1 फीसदी कम हुए. नींद ना आने या नींद से जुड़ी परेशानी में भी करीब 14.5 फीसदी सुधार देखा गया. सबसे ज्यादा फायदा उन युवाओं को हुआ, जो रिसर्च शुरू होने से पहले ही डिप्रेशन, बेचैनी या नींद की समस्या से परेशान थे. जिन युवाओं में पहले से ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, उनमें बदलाव बहुत कम देखने को मिला.