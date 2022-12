अफगानिस्तान: काबुल में एक गेस्ट हाउस पर हमला, तेज धमाके हुए, जान बचाने के लिए लोगों में अफरातफरी

Bomb Blast in Kabul: अफगानिस्तान के काबुल में हमला हुआ है. ये हमला एक गेस्ट हाउस में हुआ है. यहाँ से तेज धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं. साथी ही गोलियां चलने की आवाजें भी लोगों ने सुनी हैं. जिस गेस्ट हाउस में गोलीबारी हुई, धमाके हुए हैं, वहाँ अक्सर चीन के कारोबारी ठहरते हैं. एएनआई की खबर के अनुसार शहर-ए-नाव इलाके में ये धमाके और गोलीबारी हुई है. यहां रहने वाले आसपास के लोगों ने पुष्टि की है कि उन्होंने तेज धमाकों और गोलीबारी की आवाजें सुनी हैं. कुछ का कहना है कि बिल्डिंग में आग भी लगी है, जिसकी लपटें दूर से दिखाई दी हैं. इमारत से धुआं निकलते भी देखा जा सकता है.

अफगानिस्तान की टोलो न्यूज़ के अनुसार सुरक्षाकर्मी भी मौके पर पहुंच गए हैं. ये इलाका और गेस्ट हाउस चीन के कारोबारियों के रुकने की मशहूर जगह है. यहाँ धमाकों और गोलीबारी से लोग दहशत में हैं. घटना के कुछ वीडियोज में सामने आये हैं, इसमें लोगों के बीच अफरातफरी देखी जा सकती है. अभी तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. हमले में कोई हताहत हुआ है या नहीं, अभी इसका पता नहीं चला है.