सीमा पर भड़की जंग! अफगानिस्तान का दावा- पाकिस्तान की 15 पोस्ट पर कब्जा, कई सैनिक ढेर

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर सीमा पार सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले का दावा किया है. तालिबान सरकार के मुताबिक ये कार्रवाई पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक के जवाब में की गई.

Afghanistan Attack on Pakistan: अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ सीमा पर सैन्य कार्रवाई शुरू की है. ये कदम हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से अफगान प्रांत नंगरहार और पक्तिया में किए गए हवाई हमलों के जवाब में उठाया गया बताया जा रहा है. अफगान अधिकारियों के अनुसार डूरंड लाइन के पास कई पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया.

तालिबान के प्रवक्ता ज़बिहुल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से बार-बार उकसावे और सीमा उल्लंघन के बाद बड़े पैमाने पर जवाबी अभियान शुरू किया गया है. अफगान पक्ष का कहना है कि हालिया पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में आम नागरिकों की मौत हुई, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे.

पाकिस्तान का कोई रिएक्शन नहीं

ये तनाव 2,600 किलोमीटर लंबी डूरंड लाइन पर लंबे समय से जारी विवाद के बीच बढ़ा है. अफगानिस्तान इस सीमा को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता, जबकि पाकिस्तान इसे आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा मानता है. फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से इन दावों पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव

तनाव के इस नए दौर ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों को भी झटका दिया है. ज़बिहुल्लाह मुजाहिद ने पाक की तरफ से पहले हुए हमलों को ‘संप्रभुता का उल्लंघन’ बताते हुए कड़ी निंदा की थी और चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगा. उन्होंने कहा कि नागरिकों पर हमले किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हैं और इसका जवाब दिया जाएगा.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो ये टकराव व्यापक सैन्य संघर्ष में बदल सकता है. डूरंड रेखा पर पहले भी कई बार झड़पें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार बयानबाजी और सैन्य गतिविधियां कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही हैं. क्षेत्रीय स्थिरता और नागरिक सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं.

