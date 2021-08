Afghanistan Crisis Latest Update: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती बम धमाके के बाद अमेरिका ने आतंकी संगठन आईएस (IS) पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है. एएफपी समाचार एजेंसी ने पेंटागन के हवाले से बताया है किअमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआईएस (Terror organisation IS) के ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए हैं. इसके साथ ही अमेरिका ने नागरिकों से काबुल हवाईअड्डे के गेट को ‘तुरंत’ छोड़ने के लिए कहा है.Also Read - Afghanistan Crisis: Kabul Airport पर विस्फोट, Rashid Khan का छलका दर्द, ट्विटर पर लिखा 'इमोशनल मैसेज'

बता दें कि काबुल ब्लास्ट (Kabul Blast) में एक दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों समेत अबतक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है. काबुल हमले में अपने सैनिकों के मारे जाने के तुरंत बाद हीअमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा था कि हम हमला करने वाले आतंकियों को बख्शेंगे नहीं.

US carried out drone strike against Islamic State ‘planner’ in Afghanistan, reports AFP news agency quoting Pentagon

