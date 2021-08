Afghanistan Crisis Live: अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से ही वहां हालात बेकाबू हो गए हैं. लोगों के बीच दहशत है, लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं. एयरपोर्ट पर भगदड़ मची हुई है. हजारों की संख्या में लोग अपने देश को छोड़ने के लिए काबुल एयरपोर्ट पर जमे हुए हैं. इस बीच ब्रिटिश सेना ने बताया है कि एयरपोर्ट पर हालात बिगड़ने के बाद मची भगदड़ के बाद फायरिंग की गई है जिसमें सात अफगान नागरिकों की मौत हुई है. ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जमीन पर हालात अभी काफी चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन स्थिति संभालने के लिए हमसे जो कुछ हो सकता है, हम वो सब कर रहे हैं.Also Read - Afghanistan Crisis LIVE: काबुल से हिंडन पहुंचा C-17 एयरक्राफ्ट, रो पड़े अफगानी सांसद, खुश होकर भाई को चूमती रही बच्ची, देखें VIDEO

वहीं अफगानिस्तान से भारत पहुंचे दीपेन शेरपा ने बताया कि वहां के हालात काफी गंभीर और डरावने हैं, लगातार फायरिंग और बम धमाके हो रहे हैं तालिबान पर भरोसा करना ठीक नहीं है, वे लोगों को बुरी तरह से पीट रहे हैं. वहां के लोग डर में जी रहे हैं.

The situation in Afghanistan is very dangerous for people, with firings and bombings all around. The Taliban cannot be trusted. They are beating up people. We were living in fear: Dipen Sherpa, one of the evacuees from Afghanistan, in Delhi pic.twitter.com/Xdv2zFSSXC

— ANI (@ANI) August 22, 2021

बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ जुटने से अफरा-तफरी का माहौल पूरे हफ्ते जारी रहा है. इस बीच कई बार फायरिंग की घटनाएं हुई हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में भी काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी और तब भी भगदड़ मच गई थी. इस बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हुई. हालांकि, अब तक यह साफ नहीं है कि गोलीबारी की इस घटना को किसकी तरफ से अंजाम दिया गया है.

बता दें कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है.