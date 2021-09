Afghanistan Crisis LIVE Update:अफगानिस्तान में कब्जा जमाए तालिबान को काफी वक्त हो गया है, लेकिन अबतक वहां सरकार नहीं बन सकी है. एक तरफ जहां पंजशीर पर अबतक तालिबान का कब्जा नहीं हो सका है , तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान में सत्ता की कुर्सी को लेकर तालिबान और हक्कानी नेटवर्क आपस में ही भिड़ गए हैं.Also Read - तालिबान ने पंजशीर घाटी में कब्‍जे का दावा किया, रेजिस्टेंस फोर्स के नेताओं ने किया खारिज

खबर मिली है कि तालिबान के सह-संस्थापक अब्दुल गनी बरादर और हक्कानी गुट के बीच खूनी झड़प हुई है और अफगानिस्तान की वेबसाइट पंजशीर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक, इस झड़प में अब्दुल गनी बरादर घायल हो गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक हक्कानी गुट ने ही गोली चलाई है.

पंजशीर ऑब्जर्वर ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि काबुल में बीती रात तालिबान के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष को लेकर गोलीबारी हुई है. पंजशीर के मुद्दे को कैसे हल किया जाए, इसे लेकर अनस हक्कानी और मुल्ला बरादर के लड़ाकों के बीच असहमति थी और इसी को लेकर झड़प हो गई, जिसमें गोली चली है और ये गोली हक्कानी की ओर से चलाई गई. इसमें मुल्ला बरादर कथित तौर पर घायल हो गए हैं और उनका पाकिस्तान में इलाज चल रहा है.

Gunfire last night in Kabul was a power struggle between two senior Taliban leaders. Forces loyal to Anas Haqqani and Mullah Baradar fought over a disagreement on how to resolve the #Panjshir situation. Mullah Baradar was reportedly injured and is receiving treatment in Pakistan. pic.twitter.com/LorfFtJJuG

