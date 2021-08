Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर पॉप स्टार अर्याना सईद (Afghanistan’s pop star Aryana Sayeed) ने अपने देश अफगानिस्तान को छोड़ दिया है. काबुल से अर्याना सईद फ्लाइट पकड़कर अमेरिकी फ्लाइट की मदद से दूसरे देश चली आई हैं. अफगानिस्तान छोड़ने के बाद Aryana Sayeed ने समाचार एजेंसी एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में भारत को सच्चा दोस्त बताया तो वहीं पाकिस्तान पर बड़े आरोप लगाए. इसके साथ ही वे अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी से नाराज दिखीं और दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देशों के बारे में भी बहुत कुछ कहा.Also Read - Afghanistan Crisis: पीएम मोदी और जर्मन चांसलर मर्केल ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की

Aryana Sayeed ने कहा कि अब मैं अपने देश अफगानिस्तान के अंदर नहीं हूं, मैं बाहर हूं, लेकिन मैं अपने देश के आवाजहीनों की आवाज बनने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं वहां की हर बात, लोगों की परेशानियों को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करूंगी. अभी मेरे देश को मदद की जरूरत है.

#WATCH | “…I blame Pakistan. Over the yrs, we’ve seen videos & evidence that Pak is behind empowering Taliban. Every time our govt would catch a Talib, they’d see identification & it’d be a Pakistani, it’s very obvious that it’s them,” says Afghan pop star Aryana Sayeed to ANI pic.twitter.com/eIBAGXvaCP

— ANI (@ANI) August 24, 2021