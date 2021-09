Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान से अपना पल्ला झाड़ने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन पर तीखा बयान दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया कि क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि चीन तालिबान को धन मुहैया कराएगा, इसपर उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ चीन की वास्तविक समस्या है, इसलिए वे तालिबान के साथ कुछ समझौता करने की कोशिश करने जा रहे हैं. जो बाइडेन ने कहा कि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान, रूस, ईरान सभी उसकी तरफ जा रहे हैं. वे सभी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान अब क्या करता है.Also Read - पाकिस्तानी तालिबान को पत्रकारों ने कहा ‘आतंकवादी और चरमपंथी’, चेतावनी मिली

China has real problem with Taliban. So they’re going to try to work out some arrangement with Taliban, I’m sure. As does Pakistan, as does Russia, as does Iran. They’re all trying to figure out what do they do now:US Pres when asked if he is worried that China would fund Taliban pic.twitter.com/cLFQ2zhNbp

