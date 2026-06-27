अफगानिस्तान में 6.2 तीव्रता का भूकंप, भारत के कई हिस्सों में महसूस हुए झटके

शनिवार शाम अफगानिस्तान के हिंदूकुश क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया. नेशनल जियोलॉजिकल एजेंसी के अनुसार यह भूकंप भारतीय समयानुसार शाम 7:04 बजे आया. इसका केंद्र 36.442 अक्षांश और 70.672 देशांतर पर स्थित था और इसकी गहराई धरती की सतह से 215 किलोमीटर नीचे रिकॉर्ड की गई. भूकंप का केंद्र काबुल से लगभग 248 किलोमीटर उत्तर-उत्तरपूर्व दिशा में था.
भूकंप के झटके अफगानिस्तान के अलावा आसपास के देशों और भारत के कुछ हिस्सों तक महसूस किए गए. रिपोर्ट के अनुसार, यह स्थान ताजिकिस्तान के दुशांबे से करीब 288 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 375 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम और भारत के जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग से लगभग 429 किलोमीटर तथा श्रीनगर से 457 किलोमीटर उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित था.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें