Afghanistan Update News: अफगानिस्‍तान की राजधानी में कल रविवार को आतंकी संगठन तालिबान का कब्‍जा होने के बीच काबुल एयरपोर्ट में फायरिंग तब हुई है, जब कई देशों के राजनयिकों को वहां से निकाला जा रहा है. हालांकि अभी तुरंत किसी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है. वहीं, काबुल स्‍थ‍ित अमेरिकी दूतावास और प्रेशिडेंशियल पैलेस के पास दो ब्‍लास्‍ट हुए हैं. वहीं, न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) एस्टोनिया और नॉर्वे के अनुरोध पर अफगानिस्तान की स्थिति पर आज सोमवार को आपात बैठक करेगी.Also Read - 20 साल बाद फिर 'सत्ता' पर काबिज हुआ तालिबान, बोला- जल्द करेंगे अफगानिस्तान को इस्लामी अमीरात बनाने की घोषणा | 5 बड़ी बातें

अफगानिस्‍तान की राजधानी में भय और डर का माहौल, काबुल एयरपोर्ट पर देशछोड़ कर जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा है. अफगानिस्‍तान के राष्‍ट्रपति के देश छोड़ने के बाद राजधानी में भय और डर का माहौल बना हुआ है. कई वीडियो सामने आए हैं, जिनमें सैकड़ों लोग काबुल एयरपोर्ट पहुंचते हुए दिख रहे हैं ता‍कि तालिबान शासन के भय से देश छोड़कर जा सकें. काबुल एयरपोर्ट का मैन रोड निराश और हताश लोगों से भरा हुआ है और वहां से बचकर जाने की कोशिश में हैं. हजारों अमेरिकी सैनिक वहां सुरक्षा कर रहे हैं ताकि उनके लोगों को निकाल कर ले जाया जा सके. Also Read - काबुल से 129 यात्रियों को लेकर दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विमान, तालिबान के खौफ से अफगानिस्तान छोड़ भाग रहे लोग

Also Read - Afghanistan Crisis: तालिबान ने काबुल में अफगान राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, राष्ट्रपति अशरफ गनी ने छोड़ा देश

तालिबान के काबुल पर कब्‍जे के बाद राजधानी में स्थित अमेरिकी दूतावास और राष्‍ट्रपति महल के पास दो विस्‍फोट भी सुनाई दिए हैं.

इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान

अल-जजीरा चैनल पर प्रसारित वीडियो फुटेज में तालिबान लड़ाकों का एक बड़ा समूह राजधानी काबुल में स्थित राष्ट्रपति भवन के भीतर नजर आ रहा है. तालिबान के अफगानिस्तान पर अपने कब्जे की घोषणा राष्ट्रपति भवन से करने की उम्मीद है और वह देश को फिर से ‘इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान’ का नाम देगा. बीस साल की लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान से निकलने के कुछ ही दिनों के भीतर लगभग पूरे देश पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया है

कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इस तरह से जीत हासिल करेंगे: तालिबान नेता मुल्ला बरादर

तालिबान के उप नेता मुल्ला बरादर का कहना है कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे इस तरह से जीत हासिल करेंगे. अफगानिस्तान के स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अब उनका परीक्षा होगा कि वे राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं.

Taliban deputy leader Mulla Baradar says they had never expected that they would triumph in such a manner. They will now be tested on how they can ensure the security and welfare of the nation, reports local media of Afghanistan

— ANI (@ANI) August 15, 2021