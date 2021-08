Afghanistan Kabul Airport Viral Video: अफगानिस्तान में पश्चिम समर्थित सरकार को तालिबान द्वारा उखाड़ फेंके जाने के बाद देश से निकलने की जद्दोजेहद में सोमवार को यहां हवाई अड्डे पर हजारों लोगों की भीड़ नजर आयी और वे विमान में चढ़ने के लिए आपाधापी करते नजर आए. अमेरिकी सैनिकों ने देश से निकलने की अफरा-तफरी की स्थिति को संभालने के क्रम में चेतावनी स्वरूप गोलियां चलायीं जिसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं.Also Read - कौन है तालिबान की जीत का चेहरा अब्दुल गनी बरादर, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने जेल से छोड़ा था

अब काबुल एयरपोर्ट से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें सैकड़ों लोग चलते अमेरिकी विमान पर लटकते नजर आ रहे हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक अमेरिकी सैन्य विमान उड़ान के लिए तैयार है और टेकऑफ के लिए रनवे पर चल रहा है इसी दौरान उस पर चढ़ने के प्रयास में लोग विमान के साथ-साथ दौड़ रहे हैं. कुछ तो विमान का पहिया पकड़कर ऊपर चढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं. Also Read - Afghanistan: तालिबान के साथ दोस्‍ताना रिश्‍ते बढ़ाने के लिए तैयार चीन, पाक कर रहा मीटिंग

ये हैरान करने वाला वीडियो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का है. विमान टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर आगे बढ़ा लोग विमान के साथ-साथ दौड़ने लगे और जिनको जगह मिली वो लटक भी गए. बता दें कि इससे पहले एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोग आसमान में उड़ रहे विमान से गिरते नजर आ रहे हैं. Also Read - कांग्रेस ने कहा- अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खतरनाक, भारत के रणनीतिक हित दांव पर

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ

— TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021